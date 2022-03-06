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Socorro pelo ar

Homem é picado por cobra no Mestre Álvaro e precisa ser resgatado de helicóptero; veja vídeo

Quando o homem foi picado pelo animal, estava em um local de difícil acesso e, por isso, teve que ser resgatado pelo helicóptero do Notaer
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 mar 2022 às 16:01

Publicado em 06 de Março de 2022 às 16:01

Um homem de 34 anos foi picado por uma cobra enquanto fazia uma trilha no morro do Mestre Álvaro, na Serra, e precisou ser resgatado de helicóptero pelo Núcleo de Operações Aéreas (Notaer) na tarde deste domingo (6). Ele estava no local com um grupo de pessoas.
O Notaer foi acionado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) para realizar o resgate em um local de difícil acesso. Os bombeiros já estavam no local realizando o atendimento, mas solicitaram o apoio da aeronave, pois não conseguiriam descer com a vítima, segundo informações do Notaer.
Homem é picado por cobra no Mestre Álvaro, na Serra
O Notaer foi acionado para realizar o resgate do homem no Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Divulgação/Notaer
De acordo com os bombeiros, o pedido de resgate foi feito após o homem "começar a sentir dores na perna após desconfiar ter sido picado por uma jararaca". Ele estava com um grupo de pessoas no local.

Homem é picado por cobra no Mestre Álvaro, na Serra

Em seguida, ainda de acordo com os bombeiros, o Notaer foi acionado para prestar apoio. "A vítima foi retirada da área de mata por aeronave e encaminhada a um hospital de Vitória", explicou. Além do Notaer e do Corpo de Bombeiros, o Samu também foi acionado.
O Sargento Pereira, operador aerotático do Notaer, que estava atuando no resgate, disse que para esse tipo de ocorrência envolvendo picada de cobra o tempo é muito importante. "Desde o acionamento até a vítima estar dentro da ambulância, só levamos 20 minutos, tempo este fundamental para que não se agravasse os efeitos dessa picada", relatou. 
O estado de saúde do homem não foi informado até a publicação deste texto.

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