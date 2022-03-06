Homem é picado por cobra no Mestre Álvaro e precisa ser resgatado de helicóptero; veja vídeo

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Um homem de 34 anos foi picado por uma cobra enquanto fazia uma trilha no morro do Mestre Álvaro, na Serra , e precisou ser resgatado de helicóptero pelo Núcleo de Operações Aéreas (Notaer) na tarde deste domingo (6). Ele estava no local com um grupo de pessoas.

O Notaer foi acionado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) para realizar o resgate em um local de difícil acesso. Os bombeiros já estavam no local realizando o atendimento, mas solicitaram o apoio da aeronave, pois não conseguiriam descer com a vítima, segundo informações do Notaer.

O Notaer foi acionado para realizar o resgate do homem no Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Divulgação/Notaer

De acordo com os bombeiros, o pedido de resgate foi feito após o homem "começar a sentir dores na perna após desconfiar ter sido picado por uma jararaca". Ele estava com um grupo de pessoas no local.

Homem é picado por cobra no Mestre Álvaro, na Serra

Em seguida, ainda de acordo com os bombeiros, o Notaer foi acionado para prestar apoio. "A vítima foi retirada da área de mata por aeronave e encaminhada a um hospital de Vitória", explicou. Além do Notaer e do Corpo de Bombeiros, o Samu também foi acionado.

O Sargento Pereira, operador aerotático do Notaer, que estava atuando no resgate, disse que para esse tipo de ocorrência envolvendo picada de cobra o tempo é muito importante. "Desde o acionamento até a vítima estar dentro da ambulância, só levamos 20 minutos, tempo este fundamental para que não se agravasse os efeitos dessa picada", relatou.