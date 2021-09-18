Ossada humana é encontrada pela polícia no Mestre Álvaro, na Serra

De acordo com a Polícia Civil, não foi possível identificar o sexo, idade ou causa da morte. O caso foi registrado como encontro de cadáver. A ossada foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será feito o exame cadavérico. A investigação vai tentar apurar o tempo em que o corpo estava em decomposição e algum indício que aponte para a causa da morte.

O prazo para o laudo cadavérico é, segundo a legislação, de dez dias, podendo ser prorrogado por mais dez dias. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, os resultados podem demorar mais, principalmente quando há a necessidade de exame de DNA, que só fica pronto após 30 dias, ou do histopatológico – que consiste na análise microscópica dos tecidos existentes para apurar possíveis lesões – que pode durar entre 60 e 90 dias.