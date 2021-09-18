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Caso em investigação

Ossada humana é encontrada pela polícia no Mestre Álvaro, na Serra

Policiais foram acionados na manhã deste sábado (18), após uma pessoa se deparar com o cadáver. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

18 set 2021 às 20:21

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 20:21

Mestre Álvaro na Serra
Mestre Álvaro: corpo foi encontrado na manhã deste sábado Crédito: Vitor Jubini
Uma pessoa acionou a Polícia Militar na manhã deste sábado (18) após localizar uma ossada humana no Mestre Álvaro, na Serra. O caso aconteceu por volta das 9h40, horário em que muitos frequentadores faziam trilhas no local. Policiais foram até o ponto indicado, constataram que se tratava de restos mortais humanos e acionaram a Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Civil, não foi possível identificar o sexo, idade ou causa da morte. O caso foi registrado como encontro de cadáver. A ossada foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será feito o exame cadavérico. A investigação vai tentar apurar o tempo em que o corpo estava em decomposição e algum indício que aponte para a causa da morte.
O prazo para o laudo cadavérico é, segundo a legislação, de dez dias, podendo ser prorrogado por mais dez dias. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, os resultados podem demorar mais, principalmente quando há a necessidade de exame de DNA, que só fica pronto após 30 dias, ou do histopatológico – que consiste na análise microscópica dos tecidos existentes para apurar possíveis lesões – que pode durar entre 60 e 90 dias.

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