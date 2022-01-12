Homem sobe no Mestre Álvaro para orar, se perde e é resgatado de helicóptero

De acordo com o major Pablo, porta-voz do Notaer, o homem acionou o Ciodes dizendo estar perdido no Mestre Álvaro. Por se tratar de uma região de difícil acesso e pelo estado em que ele se encontrava, o Notaer foi acionado para fazer o resgate. Conforme comunicado pelo major, Pedro estava desidratado, com cãibras e confuso.