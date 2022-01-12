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Na Serra

Homem sobe no Mestre Álvaro para orar, se perde e é resgatado de helicóptero

O homem, identificado apenas como Pedro, de 37 anos, estava perdido desde a noite de terça-feira (11); ele estava desidratado, com cãibras e confuso, segundo o Notaer
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 jan 2022 às 12:00

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:00

Homem de 37 anos foi resgatado pelo Notaer no Mestre Álvaro, na Serra
Homem de 37 anos foi resgatado pelo Notaer no Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Divulgação/Notaer
Homem sobe no Mestre Álvaro para orar, se perde e é resgatado de helicóptero
Um homem, de 37 anos, teve de ser resgatado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) no Mestre Álvaro, na Serra, depois de subir a montanha para orar durante a noite desta terça-feira (11). O resgate aconteceu na manhã desta quarta-feira (12).

Homem é resgatado de helicóptero do Mestre Álvaro

De acordo com o major Pablo, porta-voz do Notaer, o homem  acionou o Ciodes dizendo estar perdido no Mestre Álvaro. Por se tratar de uma região de difícil acesso e pelo estado em que ele se encontrava, o Notaer foi acionado para fazer o resgate. Conforme comunicado pelo major, Pedro estava desidratado, com cãibras e confuso.
A equipe do Notaer manteve contato por telefone durante todo o tempo como homem e conseguiu resgatá-lo utilizando um cesto. O Notaer divulgou vídeos do resgate. Assista abaixo:
Depois do resgate, o homem foi entregue a uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o levou até a Unidade de Saúde do bairro Pitanga, também na Serra.

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