Acidente entre caminhão e ônibus deixa feridos na BR 262 no ES

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (21) no km 162,5 da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi uma colisão traseira do coletivo no caminhão.
A batida foi registrada às 2h e o trânsito ficou no sistema pare e siga, no sentido Vitória, até as 4h50 para o socorro das vítimas. Segundo a PRF, três pessoas no ônibus tiveram ferimentos leves. Já o motorista do coletivo, ficou preso às ferragens e precisou do apoio do Corpo de Bombeiros para ser retirado do veículo.
De acordo com os bombeiros, o motorista estava com as pernas presas ao volante. Ele foi retirado, estabilizado e continuou sendo atendido dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O pronto-socorro de Ibatiba informou que ele foi atendido e liberado.
Ainda conforme informações dos bombeiros, no ônibus havia outras pessoas, mas não estavam com ferimentos graves. O motorista do caminhão não se feriu.
A PRF também foi acionada, por meio de sua assessoria, para esclarecer informações sobre o número de passageiros, qual o itinerário do coletivo e o que causou a batida, mas a reportagem não teve retorno.
A Polícia Civil disse que não há registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Ibatiba.