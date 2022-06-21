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Em São Domingos do Norte

Homem que matou companheiro da ex se apresenta à polícia no ES

Crime aconteceu no último domingo, quando o suspeito foi comprar comida e encontrou a vítima. A mulher estava no local no momento do assassinato

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 12:05

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 jun 2022 às 12:05
Momento em que o crime aconteceu, em avenida de São Domingos do Norte
Momento em que o crime aconteceu em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução
Um homem de 18 anos se apresentou na manhã desta terça-feira (21) na Delegacia de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, e admitiu que matou a tiros Ednaldo Oliveira Barbosa, de 35 anos. Ele foi ouvido e depois liberado, porque não estava mais em estado de flagrante. As informações foram obtidas pelo repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste
O homicídio aconteceu no fim da manhã de domingo (19), na Avenida Honório Fraga, no Centro da cidade. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que ocorreram os disparos e depois a mobilização de pessoas para socorrer a vítima. Ednaldo sofreu quatro tiros e um deles acertou o tórax.
Para a Polícia Civil, o suspeito confirmou que teve antes um relacionamento com a mulher que era companheira da vítima. Ele contou que já se envolveu em uma briga com Ednaldo e alegou que estava sendo ameaçado. Afirmou que, quando chegou a um bar, onde iria comprar comida, se aproximou e a vítima, que estava no local, fez um movimento estranho. Segundo ele, por isso reagiu e atirou.
Quando se apresentou à delegacia, acompanhado de um advogado, ele não estava com a arma do crime. O homem disse que a perdeu durante a fuga. De acordo com a apuração da TV Gazeta Noroeste, o autor do crime foi ouvido e liberado. Ele saiu do estado de flagrante e não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. O nome dele não foi informado. 
As investigações da Polícia Civil continuam. A expectativa é que a mulher seja ouvida ainda nesta terça. Outras pessoas que estavam no bar devem chamadas para prestar depoimento.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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