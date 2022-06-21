Homem que matou companheiro da ex se apresenta à polícia no ES

Quando se apresentou à delegacia, acompanhado de um advogado, ele não estava com a arma do crime. O homem disse que a perdeu durante a fuga. De acordo com a apuração da TV Gazeta Noroeste, o autor do crime foi ouvido e liberado. Ele saiu do estado de flagrante e não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. O nome dele não foi informado.