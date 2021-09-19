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Trânsito já está liberado

Carreta fica atravessada e fecha rodovia em São Domingos do Norte

De acordo com a Polícia Militar, a equipe conseguiu liberar a pista. O motorista foi socorrido e levado para o hospital de Colatina

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 11:52

Publicado em 

19 set 2021 às 11:52
Granito cai em área de mata, mas carreta fica atravessada em rodovia estadual em São Domingos do Norte
Granito cai perto de acostamento, mas carreta fica atravessada em rodovia estadual em São Domingos do Norte Crédito: PM/Divulgação
Um acidente na manhã deste domingo (19) envolvendo uma carreta, interdita a Rodovia ES 080, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que quando chegou ao local o motorista já havia sido socorrido e encaminhado para o hospital de Colatina.
As informações iniciais apontam que a carreta transportava um bloco de granito, quando bateu na cerca de segurança às margens da pista. O bloco caiu para fora da rodovia, mas o veículo ficou atravessado, interrompendo o trânsito. Uma equipe foi acionada para limpar a pista e o tráfego já foi liberado.
Granito cai em área de mata, mas carreta fica atravessada em rodovia estadual em São Domingos do Norte
Autoridades tentam liberar estrada Crédito: PM/Divulgação
Com informações de Pollyanna Patrício, da TV Gazeta

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