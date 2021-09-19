Carreta fica atravessada e fecha rodovia em São Domingos do Norte

Um acidente na manhã deste domingo (19) envolvendo uma carreta, interdita a Rodovia ES 080, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que quando chegou ao local o motorista já havia sido socorrido e encaminhado para o hospital de Colatina.
As informações iniciais apontam que a carreta transportava um bloco de granito, quando bateu na cerca de segurança às margens da pista. O bloco caiu para fora da rodovia, mas o veículo ficou atravessado, interrompendo o trânsito. Uma equipe foi acionada para limpar a pista e o tráfego já foi liberado.
Com informações de Pollyanna Patrício, da TV Gazeta