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Norte do ES

Carro pega fogo após acidente na BR 101 em Ibiraçu

Trânsito ficou interditado na via porque o veículo que pegou fogo permanecia ocupando uma parte da pista. O fluxo começou a ser liberado no início da tarde

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 12:31

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 jun 2022 às 12:31
Momento em que carro pega fogo na BR 101, em Ibiraçu
Momento em que carro pega fogo na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Eduardo Dias
Um carro pegou fogo em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (21) em um cruzamento da BR 101, no km 214, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, houve uma colisão entre dois veículos. Em cada um deles estava apenas um motorista. As duas pessoas envolvidas, uma de 54 anos e outra de 84, tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico. 
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, houve uma interdição total no trecho. Isso porque o carro, uma Chevrolet Spin, que incendiou continuava ocupando a pista.
As chamas já foram contidas pelo Corpo de Bombeiros. No início da tarde, os carros podiam seguir caminho por uma estrada de chão que fica ao lado da rodovia.
A reportagem da TV Gazeta mostrou o momento em que o trânsito começava a ser liberado novamente, por volta das 12h15.
A batida entre os veículos aconteceu por volta das 10h40, quando um Fiat Siena atravessava a pista e foi atingido pela Chevrolet Spin, que não conseguiu frear.  
Bombeiros contiveram as chamas em carro
Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Eduardo Dias
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Correção

21/06/2022 - 1:32
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Ibiraçu informou que o carro que pegou fogo não era da prefeitura, apenas o motorista trabalha no local. O texto foi corrigido.

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