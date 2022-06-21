Carro pega fogo após acidente na BR 101 em Ibiraçu

Um carro pegou fogo em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (21) em um cruzamento da BR 101, no km 214, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, houve uma colisão entre dois veículos. Em cada um deles estava apenas um motorista. As duas pessoas envolvidas, uma de 54 anos e outra de 84, tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, houve uma interdição total no trecho. Isso porque o carro, uma Chevrolet Spin, que incendiou continuava ocupando a pista.
As chamas já foram contidas pelo Corpo de Bombeiros. No início da tarde, os carros podiam seguir caminho por uma estrada de chão que fica ao lado da rodovia.
A reportagem da TV Gazeta mostrou o momento em que o trânsito começava a ser liberado novamente, por volta das 12h15.
A batida entre os veículos aconteceu por volta das 10h40, quando um Fiat Siena atravessava a pista e foi atingido pela Chevrolet Spin, que não conseguiu frear.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte
Correção
21/06/2022 - 1:32
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Ibiraçu informou que o carro que pegou fogo não era da prefeitura, apenas o motorista trabalha no local. O texto foi corrigido.