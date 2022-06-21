Carro pega fogo após acidente na BR 101 em Ibiraçu

Momento em que carro pega fogo na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Eduardo Dias

TV Gazeta Norte, houve uma colisão entre dois veículos. Em cada um deles estava apenas um motorista. As duas pessoas envolvidas, uma de 54 anos e outra de 84, tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico. Um carro pegou fogo em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (21) em um cruzamento da BR 101 , no km 214, em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo . Segundo informações do repórter Eduardo Dias, da, houve uma colisão entre dois veículos. Em cada um deles estava apenas um motorista. As duas pessoas envolvidas, uma de 54 anos e outra de 84, tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, houve uma interdição total no trecho. Isso porque o carro, uma Chevrolet Spin, que incendiou continuava ocupando a pista.

As chamas já foram contidas pelo Corpo de Bombeiros . No início da tarde, os carros podiam seguir caminho por uma estrada de chão que fica ao lado da rodovia.

A reportagem da TV Gazeta mostrou o momento em que o trânsito começava a ser liberado novamente, por volta das 12h15.

A batida entre os veículos aconteceu por volta das 10h40, quando um Fiat Siena atravessava a pista e foi atingido pela Chevrolet Spin, que não conseguiu frear.

Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Eduardo Dias

*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte