Buda, igrejas e santuário - Veja roteiro de turismo religioso em Ibiraçu
Em busca de paz e bênçãos, um dos destinos para os religiosos é a cidade de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A cerca de 70 km de Vitória, logo quem passa pela BR 101 pode perceber referências de espiritualidade em templos, igrejas, capelas e imagens que atribuem beleza única ao local.
Quem não se encanta com o Buda gigante? Ao lado dele, na Praça Torii, está sendo concluída a obra de uma capela de Nossa Senhora da Penha. A previsão da Secretaria de Turismo de Ibiraçu é que a imagem da santa chegue até junho.
Segundo o secretário da pasta, Felix João Castro, há um trabalho em desenvolvimento que reúne autoridades católicas e budistas na criação de um laço entre as religiões no município. “O monge participa do diálogo e também o bispo emérito. Eles estão interligados com esses dois monumentos”, diz Castro.
Depois do Buda e da capela, naquela região, encontra-se também o Mosteiro Zen Budista, instalado no município desde 1974, pelo monge Daiju Bitti. O caminho é também repleto de natureza em um ambiente de calma e serenidade, em uma estrada rural. O acesso ocorre a partir da Praça Torii. O local é aberto ao público aos sábados e aos domingo, de 8h às 12h.
MAIS PERTO DO CÉU
Ainda na BR 101, ao alto de uma pedra, é possível observar a igrejinha de Santo Antônio, que desperta curiosidade. Ela foi construída naquele local a pedido de um morador da cidade, Diógenes Antonio Vescovi Modenesi, que em tratamento contra um câncer, pediu à família para que levantassem um local de oração.
Devoto de Santo Antônio, o homem se curou do câncer e ajudou na obra, mas morreu afogado em 1998, no mar da Barra do Sahy, litoral de Aracruz, quando a igrejinha ainda não estava pronta. Hoje, quem vai até lá, vê uma imagem de Diógenes, terços e um sacrário.
Para entrar nela é preciso procurar a mãe de Diógenes, chamada Santa Vescovi Modenesi, que guarda a chave que abre a porta da igreja, das 7h às 17h. Ela mora no Centro, na Avenida Conde D'eu, número 389. Depois, a orientação para chegar é pegar uma estrada de chão, acessada pela BR 101, e subir (para quem vem de Vitória, é em um trecho após o fim da duplicação da rodovia).
DA MATRIZ AO SANTUÁRIO
Se você tem disposição para andar (a pé, de bicicleta, de carro, como quiser), o Caminho da Sabedoria tem um trajeto de mais de 100 km e passa por diversas comunidades de Ibiraçu. O turista pode pegar um mapa a partir da igreja matriz, que fica às margens da BR 101, onde tudo começa. Ele passa pelo Buda Gigante e pelo interior da cidade.
O final desse programa é o Santuário Nossa Senhora da Saúde, que também fecha o nosso roteiro. A santa é padroeira da cidade. Imigrantes italianos chegaram em Ibiraçu, no século XIX, e construíram uma capela. Naquele mesmo lugar hoje ficam os templos: a igrejinha continua, mas há também uma maior edificada depois.
O caminho até lá passa pelo Centro da cidade, depois pela Avenida Arlindo Vicente e a Rua Paulina Recla. Depois pega uma estrada ao lado dos trilhos do trem e entra após uma passagem por cima da linha férrea.
“Eu penso que Ibiraçu, sendo também a capital do pastel e do caldo de cana, temos como grande diferencial o turismo religioso através do Grande Buda, do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, sendo que junto deles se forma o caminho da sabedoria. Temos a igrejinha na pedra, que cada vez mais tem tido procura”, disse o secretário de Turismo.