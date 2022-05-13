Buda gigante, Capelinha e Santuário Nossa Senhora da Saúde, atrações religiosas e turísticas em Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros, Carlos Alberto Silva e Diocese de Colatina / Arte A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Buda, igrejas e santuário - Veja roteiro de turismo religioso em Ibiraçu

Em busca de paz e bênçãos, um dos destinos para os religiosos é a cidade de Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo . A cerca de 70 km de Vitória, logo quem passa pela BR 101 pode perceber referências de espiritualidade em templos, igrejas, capelas e imagens que atribuem beleza única ao local.

Quem não se encanta com o Buda gigante? Ao lado dele, na Praça Torii, está sendo concluída a obra de uma capela de Nossa Senhora da Penha. A previsão da Secretaria de Turismo de Ibiraçu é que a imagem da santa chegue até junho.

Segundo o secretário da pasta, Felix João Castro, há um trabalho em desenvolvimento que reúne autoridades católicas e budistas na criação de um laço entre as religiões no município. “O monge participa do diálogo e também o bispo emérito. Eles estão interligados com esses dois monumentos”, diz Castro.

Muitos turistas param na BR 101 para fazer fotos perto do Buda gigante Crédito: Marina Machado/Agência Buzz Me/ Divulgação

Depois do Buda e da capela, naquela região, encontra-se também o Mosteiro Zen Budista, instalado no município desde 1974, pelo monge Daiju Bitti. O caminho é também repleto de natureza em um ambiente de calma e serenidade, em uma estrada rural. O acesso ocorre a partir da Praça Torii. O local é aberto ao público aos sábados e aos domingo, de 8h às 12h.

MAIS PERTO DO CÉU

Ainda na BR 101, ao alto de uma pedra, é possível observar a igrejinha de Santo Antônio, que desperta curiosidade. Ela foi construída naquele local a pedido de um morador da cidade, Diógenes Antonio Vescovi Modenesi, que em tratamento contra um câncer, pediu à família para que levantassem um local de oração.

Devoto de Santo Antônio, o homem se curou do câncer e ajudou na obra, mas morreu afogado em 1998, no mar da Barra do Sahy, litoral de Aracruz, quando a igrejinha ainda não estava pronta. Hoje, quem vai até lá, vê uma imagem de Diógenes, terços e um sacrário.

Igrejinha de Ibiraçu surgiu da promessa feita pela família Modenesi Crédito: Carlos Alberto Silva

Para entrar nela é preciso procurar a mãe de Diógenes, chamada Santa Vescovi Modenesi, que guarda a chave que abre a porta da igreja, das 7h às 17h. Ela mora no Centro, na Avenida Conde D'eu, número 389. Depois, a orientação para chegar é pegar uma estrada de chão, acessada pela BR 101, e subir (para quem vem de Vitória, é em um trecho após o fim da duplicação da rodovia).

DA MATRIZ AO SANTUÁRIO

Se você tem disposição para andar (a pé, de bicicleta, de carro, como quiser), o Caminho da Sabedoria tem um trajeto de mais de 100 km e passa por diversas comunidades de Ibiraçu. O turista pode pegar um mapa a partir da igreja matriz, que fica às margens da BR 101, onde tudo começa. Ele passa pelo Buda Gigante e pelo interior da cidade.

O final desse programa é o Santuário Nossa Senhora da Saúde, que também fecha o nosso roteiro. A santa é padroeira da cidade. Imigrantes italianos chegaram em Ibiraçu, no século XIX, e construíram uma capela. Naquele mesmo lugar hoje ficam os templos: a igrejinha continua, mas há também uma maior edificada depois.

Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu Crédito: Diocese de Colatina/Divulgação

O caminho até lá passa pelo Centro da cidade, depois pela Avenida Arlindo Vicente e a Rua Paulina Recla. Depois pega uma estrada ao lado dos trilhos do trem e entra após uma passagem por cima da linha férrea.