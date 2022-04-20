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Ibiraçu

Mosteiro divulga imagens da Capela de Nossa Senhora da Penha ao lado do Buda

A obra está na reta final e já ganhou iluminação especial na Praça Torii, às margens da BR 101. A capelinha em homenagem à padroeira do ES representa o diálogo inter-religioso entre o budismo e o cristianismo

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 12:16

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

20 abr 2022 às 12:16
Ibiraçu
A capelinha de Nossa Senhora da Penha foi construída próxima à estátua do grande buda e dos guardiões Crédito: Divulgação/Mosteiro Zen Morro da Vargem
Além das famosas pastelarias, o trecho da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, também é famoso pela icônica Igrejinha da Pedra (Capelinha de Santo Antônio), que se destaca em meio à paisagem no alto de uma rocha. Em breve, a região ganhará uma nova capelinha, que também atrairá a atenção dos religiosos e turistas. Bem próximo dali, na Praça Torii, dentro da área do Mosteiro Zen Morro da Vargem, a Capela Nossa Senhora da Penha está próxima de ser finalizada.
Construída aos pés da estátua de Buda e dos guardiões, a obra é uma homenagem à padroeira do Espírito Santo e representa a união harmoniosa e religiosa entre as pessoas.
"A Praça Torii, onde estão o Buda, escola de cerâmica e tudo o que existe ali, também faz parte do Circuito Caminhos da Sabedoria, que é uma rota turística e religiosa que promove diálogo entre o Budismo e o Cristianismo. Então pensamos em também ter um espaço dedicado aos cristãos para também contemplá-los. A construção foi iniciada há poucos meses, contou também com o apoio de alguns moradores de Ibiraçu e região, e em breve será finalizada", disse o Abade Daiju Bitti. 

IMAGEM DE NOSSA SENHORA

Como o próprio nome induz, a Capela de Nossa Senhora da Penha é pequena e será dedicada à orações. Quando concluída, o que deve ocorrer entre o fim de maio e começo de junho, o espaço contará com uma imagem da santa, dois castiçais, um sino fixado no alto da cruz, além de outros adereços ligados ao catolicismo.
"Estamos no período do Oitavário no Espírito Santo e gostaríamos de inaugurá-la no dia dedicado à Padroeira - (dia 25 de abril próximo - segunda-feira). Ocorre que as próprias celebrações da Festa da Penha, o atraso na construção e também a dificuldade para conciliar datas com o bispo (Dom Lauro Sérgio Versiani Lopes, da Diocese de Colatina) impediram que a cerimônia ocorresse na data planejada. Ficou para um pouco mais à frente", complementou Daiju.
Ainda de acordo com o representante local, desde o início da construção da capelinha, romeiros, devotos e até pessoas interessadas em celebrar casamentos já entraram em contato pelo espaço.
Embora não finalizada, a área já está iluminada assim como as demais atrações e deu um brilho ainda mais especial à região. De acordo com o monge, a intenção do Mosteiro é seguir promovendo a união entre as pessoas trazendo outros religiões à Praça Torii, fortalecendo o diálogo inter-religioso. Quando pronta, a capelinha ficará aos cuidados administrativos do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Saúde, também em Ibiraçu. 

Capela de Nossa Senhora da Penha, no Mosteiro Zen de ibiraçu

"O mosteiro e tudo o que está aqui são espaços abertos a todas as pessoas, independentemente da religião delas. Desta forma promovemos esta união agora entre o budismo e o cristianismo, mas em um futuro próximo também pretendemos agregar outras religiões. Todos são acolhidos e respeitados", enfatizou.

MAIS ATRAÇÕES

Também está nos planos a construção de um museu interno na estátua do grande buda para contar sobre o universo que envolve a cultura budista. O espaço fará parte das comemorações dos 50 anos de existência do Mosteiro Zen Morro da Vargem, que ocorrerá em 2024.

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