Acidente em São Mateus: carro pega fogo após colisão com moto

Após se envolver em um acidente com uma moto, um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (21), no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, no município, e as chamas no automóvel foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram, o motociclista estava deitado na calçada, consciente e apresentava diversos cortes no corpo. A equipe realizou a imobilização da vítima e transportou o homem até o hospital, onde ele foi deixado aos cuidados da equipe médica.
Imagem enviada por um leitor de A Gazeta mostra o estado do carro após o incêndio.