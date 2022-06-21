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Em Guriri

Acidente em São Mateus: carro pega fogo após colisão com moto

Batida ocorreu na manhã desta terça-feira (21). Motociclista ficou ferido e foi socorrido para um hospital no mesmo município

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 16:47

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 jun 2022 às 16:47
Após se envolver em um acidente com uma moto, um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (21), no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, no município, e as chamas no automóvel foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram, o motociclista estava deitado na calçada, consciente e apresentava diversos cortes no corpo. A equipe realizou a imobilização da vítima e transportou o homem até o hospital, onde ele foi deixado aos cuidados da equipe médica.
Imagem enviada por um leitor de A Gazeta mostra o estado do carro após o incêndio.
Carro pega fogo após colidir com moto e uma pessoa fica ferida em São Mateus
Carro pegou foto após acidente entre o veículo e uma moto em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

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