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Batida de frente

Motorista morre em acidente na BR 101 em João Neiva

Segundo informações da PRF, a vítima estava em um carro que seguia para Linhares e bateu de frente com um caminhão. O homem morreu na hora

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 07:11

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jun 2022 às 07:11
Motorista morreu na hora após acidente na BR 101 em João Neiva
Motorista morreu na hora após acidente na BR 101 em João Neiva Crédito: Leitor de A Gazeta
Um motorista morreu em um acidente de trânsito que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22) no km 203 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi identificada como o procurador da Fazenda Nacional José Ernane de Souza Brito, de 39 anos. Ele estava em um carro que seguia sentido Linhares e bateu de frente com um caminhão.
Por imagens, é possível ver que o carro em que a vítima dirigia ficou com a frente toda destruída. O motorista morreu na hora. O condutor do caminhão, o outro veículo envolvido na batida, não ficou ferido.
José Ernane de Souza Brito no Senado Federal em 2019
José Ernane de Souza Brito no Senado Federal em 2019 Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
No momento, ainda não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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