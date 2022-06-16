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Acidente

Caminhão cai de ponte na BR 259 e motorista fica ferido em João Neiva

Segundo a PRF, homem ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para um hospital em Aracruz, na manhã desta quinta-feira (16)

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 14:25

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

16 jun 2022 às 14:25
Caminhão caiu de ponte e tombou às margens da BR-259 em João Neiva
Caminhão caiu de ponte e tombou às margens da BR-259 em João Neiva Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta
Um motorista ficou gravemente ferido após o caminhão que ele conduzia cair de uma ponte no km 16 da BR 259, na altura do distrito de Cavalinhos, em João Neiva, no Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (16). No momento do acidente, ele estava sozinho no veículo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi registrada por volta de 11h. A corporação informou que as causas do acidente ainda são desconhecidas. Com a queda, o caminhão-baú — usado para transportar frutas e verduras — foi parar na vegetação. O veículo estava sem carga.
Motorista fica ferido após caminhão cair de ponte em João Neiva
Motorista ficou ferido após caminhão cair de ponte em João Neiva Crédito: Eliel Paiom
A PRF disse que o motorista ficou preso às ferragens, gravemente ferido, e foi socorrido por equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital em Aracruz.

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