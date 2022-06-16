Caminhão cai de ponte na BR 259 e motorista fica ferido em João Neiva

Um motorista ficou gravemente ferido após o caminhão que ele conduzia cair de uma ponte no km 16 da BR 259, na altura do distrito de Cavalinhos, em João Neiva, no Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (16). No momento do acidente, ele estava sozinho no veículo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi registrada por volta de 11h. A corporação informou que as causas do acidente ainda são desconhecidas. Com a queda, o caminhão-baú — usado para transportar frutas e verduras — foi parar na vegetação. O veículo estava sem carga.
A PRF disse que o motorista ficou preso às ferragens, gravemente ferido, e foi socorrido por equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital em Aracruz.