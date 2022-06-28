Suspeito de assassinar o DJ Thiago Crei é preso em Vila Velha

Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha, no dia 10 de maio Crédito: Reprodução/Rede social

Um jovem de 21 anos foi preso no bairro Alecrim, em Vila Velha, na tarde de segunda-feira (27), suspeito de ter matado o DJ capixaba Thiago Silva dos Santos, de 28 anos, conhecido com o Thiago Crei , no bairro Ataíde, também em Vila Velha, no último dia 10 de maio. De acordo com a polícia, o DJ foi morto porque tentou filmar um encontro com o assassino dentro do carro dele

Segundo o delegado Tarik Halabi Souki, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Thiago e o suspeito tiveram uma discussão por conta da utilização do celular para fazer filmagens. Isso, conforme o delegado, motivou o assassinato.

"Ele (preso pelo crime) alega que houve a utilização de um aparelho celular para a gravação de imagens, o que desagradou o executor. Eles começaram a discutir por esse motivo, pegou uma faca que estava no carona e passou a esfaquear a vítima", disse.

Conforme Tarik Souki, familiares de Thiago autorizaram que equipes da polícia vasculhassem o notebook do DJ. Dessa forma, eles chegaram ao nome do suspeito. Tarik Souki disse que, no dia posterior ao crime, a polícia foi até o local onde Thiago havia combinado para buscar o homem durante uma conversa entre eles pelo Instagram. Lá, encontraram o carro do DJ.

"Os familiares autorizaram que nós pudéssemos ter acesso ao notebook do Thiago. Percebemos que o Instagram estava aberto. Verificamos diversas mensagens e, uma delas chamou a atenção, que era de um indivíduo, não identificado, em razão de ter apagado a conta, e chamou a atenção que, no dia 9, ele marca um encontro com o Thiago", acrescentou Tarik.

Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que o suspeito se desloca até o local em que o carro de Thiago foi abandonado. Em seguida, ele aparece voltando pela mesma rua a pé. Assista abaixo:

A partir disso, a polícia buscou o nome dado pelo homem na conversa com Thiago e chegaram a mais de 1.300 resultados. Em uma busca mais detalhada, conseguiram reduzir a busca a cerca de 120 nomes e relacionar uma das identificações com o endereço também dado na conversa dos dois.

Segundo Tarik, o DJ foi buscar o suspeito na casa dele depois de eles marcarem um encontro. Chegando ao local do crime, eles começaram a usar drogas e, logo depois, teve início a discussão entre os dois.

"As investigações indicaram que ele marcou um encontro com o Thiago. O Thiago foi até próximo a casa desse executor, depois eles foram até o um local conhecido desse executor. Lá, eles passaram a utilizar entorpecentes, houve uma discussão no interior do veículo relacionada a utilização de um telefone celular", contou.

Thiago Crei foi assassinado com cerca de 12 facadas, segundo Tarik Souki. De acordo com o delegado, o suspeito contou à polícia que a faca utilizada no crime já estava dentro do carro, ao lado do banco do carona.

"Ele se apossou dessa faca e passou a desferir golpes contra o Thiago. O Thiago ainda tomou a faca desse indivíduo e o esfaqueou na perna. Ele retomou a faca, deu mais dez golpes. O Thiago saiu do carro, tomou mais um golpe de faca nas costas e se jogou no mato", narrou o delegado.

Segundo o delegado, o telefone de Thiago ainda não foi encontrado. Ele confirmou também que as investigações da polícia indicam que não se tratou de um crime premeditado.

O CASO

Thiago Crei foi encontrado morto em um terreno baldio do bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã de 10 de maio.

O corpo de Thiago estava em uma área com poucas casas, mas frequentado por moradores do bairro que praticam esportes. Ele foi encontrado, inclusive, por uma mulher que estava caminhando pela região, por volta das 6h.

DJ Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha Crédito: Reprodução/Rede social