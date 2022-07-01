Crime em Guarapari: morte de empresário segue sem respostas

Quase um mês e meio depois, o assassinato do empresário Hugo José Gomes, de 46 anos, segue sem respostas da polícia. O crime aconteceu no bairro Jardim Boa Vista, em Guarapari, na tarde do dia 17 de maio deste ano.
A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o andamento das investigações, nesta quinta-feira (30), e se os suspeitos já foram identificados. Em nota, a corporação respondeu que "o fato ainda está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e será concluído nos próximos dias".
A Polícia Civil também não informou sobre qual seria a motivação para o crime, que foi todo gravado por câmeras de segurança (veja abaixo).
Nas imagens, é possível ver que dois suspeitos saem de um carro branco e vão até o portão de Hugo. Um deles bate e a dupla aguarda o empresário sair para atender. Em seguida, eles atiram e fogem no veículo. A vítima ainda atravessa a rua, mas cai na calçada do outro lado.
Na época, familiares contaram ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que Hugo estava dentro da residência quando os suspeitos chegaram de carro. Segundo a família do empresário, os criminosos bateram no portão e chamaram a vítima pelo nome.
Hugo chegou a ser socorrido e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O empresário era dono de jet bananas — equipamentos infláveis — utilizados em passeios no mar. Familiares disseram que o empresário era uma pessoa tranquila e que desconheciam qualquer tipo de desavença que o envolvesse.
Correção
29/08/2022 - 5:39
Em versão anterior, o sobrenome da vítima foi divulgado de forma equivocada como Ramos, mas o correto é Gomes. O texto foi atualizado.