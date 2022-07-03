Homem ouve grito de socorro e encontra vizinho assassinado em Viana

Depois de ouvir um grito de “socorro”, um homem saiu de casa e encontrou o vizinho caído ensanguentado dentro da respectiva residência. O crime aconteceu no início da noite de sábado (2), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Até o início da tarde deste domingo (3), ninguém havia sido preso pelo assassinato.
A Polícia Militar informou que “foi acionada por volta das 19h por um popular que afirmou ter ouvido seu vizinho gritando e que, ao sair para verificar, encontrou o homem caído, dentro do imóvel em que morava”. No local, a equipe constatou que a vítima havia morrido, mas não conseguiu “identificar a arma utilizada”.
A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel e levou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes não serão divulgados”, afirmou.
A corporação também reforçou que a “população tem um papel importante nas investigações” e que quem tiver qualquer informação sobre o crime deve registrá-la pelo Disque-Denúncia (181). Por meio do site oficial, é possível anexar fotos e vídeos. O anonimato é garantido.