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Homem ouve grito de socorro e encontra vizinho assassinado em Viana

Crime aconteceu no início da noite de sábado (2), no bairro Marcílio de Noronha; vítima foi achada ensanguentada em casa e nenhum suspeito foi preso
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 jul 2022 às 12:53

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 12:53

Depois de ouvir um grito de “socorro”, um homem saiu de casa e encontrou o vizinho caído ensanguentado dentro da respectiva residência. O crime aconteceu no início da noite de sábado (2), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Até o início da tarde deste domingo (3), ninguém havia sido preso pelo assassinato.
Polícia Militar informou que “foi acionada por volta das 19h por um popular que afirmou ter ouvido seu vizinho gritando e que, ao sair para verificar, encontrou o homem caído, dentro do imóvel em que morava”. No local, a equipe constatou que a vítima havia morrido, mas não conseguiu “identificar a arma utilizada”.
A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel e levou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes não serão divulgados”, afirmou.
Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana
Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana Crédito: Carlos Alberto Silva
A corporação também reforçou que a “população tem um papel importante nas investigações” e que quem tiver qualquer informação sobre o crime deve registrá-la pelo Disque-Denúncia (181). Por meio do site oficial, é possível anexar fotos e vídeos. O anonimato é garantido.

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