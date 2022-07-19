Quadrilha especializada invadiu aproximadamente 14 apartamentos no ES

O delegado Gianno Trindade, da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), explicou que os criminosos são de São Paulo e agem em todos os estados da federação. “É uma quadrilha que se ramifica hierarquicamente e em funções pré-determinadas entre seus membros”, afirmou.

As investigações apontaram que o modus operandi da associação criminosa é muito parecido em todas as ocorrências. Os membros se dividem em três, um deles é o primeiro a entrar e pede autorização na portaria para que o segundo também entre. O terceiro fica do lado de fora, sendo o responsável por monitorar o local.

CASOS REGISTRADOS NO ESPÍRITO SANTO

Segundo a Polícia Civil , entre 2020 e 2022, ocorreram 14 invasões a apartamentos de luxo no Espírito Santo. Em documento elaborado pela corporação, oito pessoas foram identificadas.

A corporação confirmou que a quadrilha que agiu em Mata da Praia é a mesma que feriu uma grávida em no edifício Victoria Bay , na Enseada do Suá, em 11 de março de 2021.

Nestas ocorrências foram identificados os seguintes indivíduos:

Emanoelle Borges da Silva, 19 anos - cometeu crimes em São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo; Lucas Gentilcore Almeida, 20 anos; Maurício Gomes de Oliveira, 23 anos; Maycon Gomes de Oliveira, 18 anos; Vitor Elias Said, 22 anos, vulgo Muhammad; Elysson Oseias Magalhães de Souza, 35 anos; Valter Alves da Silva Junior, 41 anos; Celso Alves da Rosa Junior, 33 anos;

Além desses oito, a polícia identificou mais três pessoas, que agiram no crime do último sábado (16), mas apenas a identidade da paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos, foi divulgada nesse caso.

COMO ENTRAM NOS CONDOMÍNIOS DE LUXO

De acordo com Gianno Trindade, os membros da quadrilha se aproveitam de um erro da portaria ou do funcionário responsável por dar acesso às pessoas ao edifício. Em outras ocasiões, ocorre do criminoso se apresentar na entrada do prédio e o comparsa ligar para a portaria, fingindo ser um morador e dando autorização para a entrada no condomínio.

Dentro do condomínio, os criminosos escolhem um andar e começam a apertar as campainhas. Os moradores que atendem são descartados. Se em um apartamento não há retorno, a quadrilha arromba a porta com uma chave de fenda de 25 centímetros e efetua o furto. O objetivo deles é fazer com que a ação não descambe para um roubo com reféns, que pode trazer uma pena maior em caso de prisão.

“A legislação, infelizmente, é mais branda em relação ao furto, em termos de conseguir depois uma liberdade provisória”, evidenciou o delegado.

Em alguns casos, os criminosos são surpreendidos com moradores no apartamento, momento em que o furto vira roubo. Gianno Trindade salienta que, quando isso ocorre, os criminosos são “altamente agressivos”.

COMO SELECIONAM AS VÍTIMAS

“Essa quadrilha é altamente especializada em furtos em condomínios de luxo, selecionam as suas vítimas por meio de dados que, infelizmente hoje, podem ser acessados pela internet em sites específicos hospedados fora do Brasil”, destacou o delegado.

Esses dados, segundo o delegado, ficam na Dark Web (sites que só podem ser acessados com um navegador especializado). Gianno Trindade afirmou, ainda, que em alguns sites a quadrilha consegue informações primordiais para a seleção dos alvos: valor do carro, endereço, empresa em que trabalha, telefone da portaria e identidade.

Além disso, existem as informações abertas nos perfis dos próprios alvos. A foto de um carro de luxo mostrando a placa, por exemplo, pode ser a ponta para os criminosos buscarem mais informações pessoais da pessoa.

ALVOS PREFERIDOS

“Historicamente, esses grupos guardam grandes quantias em suas residências”, frisou o delegado.

ROUBO EM VITÓRIA

Uma família viveu momentos de terror em um apartamento na Mata da Praia, em Vitória, na tarde de sábado (16). Três criminosos invadiram a residência e agrediram duas mulheres e um homem. As vítimas chegaram a ser trancadas em um cômodo, enquanto os ladrões recolhiam pertences. Eles saíram de lá levando 20 mil dólares, 20 mil euros e 10 mil reais em espécie, além de R$ 30 mil em joias. A ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento.

Segundo um familiar das vítimas, uma das mulheres atacadas era uma idosa, de 97 anos, que teve os dedos da mão quebrados após os bandidos arrancarem os anéis que ela usava no momento do crime, ocorrido em um prédio na Avenida Dante Michelini. Ela usava as joias há várias décadas, por isso não saíam com facilidade.

Enquanto a agrediam a idosa, os criminosos também ameaçaram matá-la. Já o morador levou um golpe com uma chave de fenda. A mulher de 97 anos estava no apartamento com a filha, de 59 anos, e o genro, que não teve a idade revelada pela polícia.

Imagens das câmeras de segurança do edifício registraram a movimentação dos criminosos, uma mulher e dois homens. Durante a ação, o genro da senhora, que estava dormindo, acordou com os barulhos e tentou brigar com os assaltantes, tendo sido perfurado com a chave de fenda.

Os dois criminosos fugiram do apartamento, enquanto os moradores gritavam “pega ladrão”. O porteiro, notando o que estava acontecendo, conseguiu alcançar a paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos. Ela foi presa e autuada por tentativa de latrocínio e tortura.