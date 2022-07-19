Quadrilha que atuava no ES invadiu condomínio de Ivete e Bell Marques

A quadrilha especializada em invasão de prédios de luxo, responsável por furtos em 14 apartamentos nos últimos dois anos no Espírito Santo, conseguiu entrar até no condomínio onde moram Ivete Sangalo e Bell Marques, na Bahia. A informação foi divulgada pela Polícia Civil em uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (19).
De acordo com o delegado Gianno Trindade, da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), uma das envolvidas nos roubos em Vitória – Emanoelle Borges da Silva, de 19 anos – cometeu o crime no condomínio dos artistas baianos, antes de vir para o território capixaba.
"Emanoelle entrou em um apartamento, também na Avenida Dante Michellini. Na época, gerou um prejuízo de R$ 600 mil. Ela tinha acabado de voltar da Bahia, onde entrou no condomínio da Ivete Sangalo e do Bell Marques, para você ver o nível de especialização dessa quadrilha. Emanoelle acabou presa em São Paulo"
"Durante todo o nosso tempo de investigação, fizemos intercâmbio com a inteligência de outros Estados. Nós temos relatos de condomínios da Bahia, de cantores famosos. No Rio de Janeiro, de artistas da TV Globo, onde os criminosos entraram também", destacou o delegado.
COMO ALVOS ERAM ESCOLHIDOS
Os casos apurados até o momento dão conta de que a quadrilha escolhe os alvos a partir de dados disponíveis na internet. “Essa quadrilha seleciona as vítimas por meio de dados que, infelizmente, hoje, podem ser acessados pela internet em sites específicos hospedados fora do Brasil”, destacou o delegado.
Além disso, existem as informações abertas nos perfis dos próprios alvos. A foto de um carro de luxo mostrando a placa, por exemplo, pode ser a ponta para os criminosos buscarem mais informações pessoais da pessoa.
ROUBO EM VITÓRIA
Uma família viveu momentos de terror em um apartamento na Mata da Praia, em Vitória, na tarde de sábado (16). Três criminosos invadiram a residência e agrediram duas mulheres e um homem. As vítimas chegaram a ser trancadas em um cômodo, enquanto os ladrões recolhiam pertences. Eles saíram levando 20 mil dólares, 20 mil euros e 10 mil reais em espécie, além de R$ 30 mil em joias. A ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento (veja abaixo).
Segundo um familiar das vítimas, uma das mulheres atacadas tem 97 anos e teve os dedos da mão quebrados após os bandidos arrancarem os anéis que ela usava no momento do crime. Ela usava as joias há várias décadas, por isso, segundo ele, não saíam com facilidade.
Enquanto a agrediam, os criminosos também ameaçaram matá-la. Já o morador levou um golpe com uma chave de fenda. A mulher de 97 anos estava no apartamento com a filha, de 59 anos, e o genro, que não teve a idade revelada pela polícia.
Os dois criminosos fugiram do apartamento, enquanto os moradores gritavam “pega ladrão”. O porteiro, notando o que estava acontecendo, conseguiu alcançar a paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos. Ela foi presa e autuada por tentativa de latrocínio e tortura.
O outro bandido que invadiu o apartamento com ela conseguiu fugir pulando um muro. A bolsa com o dinheiro e as joias foi levada por uma terceira pessoa, que estava dando suporte aos criminosos. Os dois homens fugiram antes da chegada da polícia.