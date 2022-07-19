Quadrilha que atuava no ES invadiu condomínio de Ivete e Bell Marques

Condomínio na Bahia, onde vivem Ivete Sangalo e Bell Marques também foi alvo dos criminosos Crédito: Reprodução rede social

De acordo com o delegado Gianno Trindade, da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), uma das envolvidas nos roubos em Vitória – Emanoelle Borges da Silva, de 19 anos – cometeu o crime no condomínio dos artistas baianos, antes de vir para o território capixaba.

"Emanoelle entrou em um apartamento, também na Avenida Dante Michellini. Na época, gerou um prejuízo de R$ 600 mil. Ela tinha acabado de voltar da Bahia, onde entrou no condomínio da Ivete Sangalo e do Bell Marques, para você ver o nível de especialização dessa quadrilha. Emanoelle acabou presa em São Paulo" Gianno Trindade - Delegado na Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP)

"Durante todo o nosso tempo de investigação, fizemos intercâmbio com a inteligência de outros Estados. Nós temos relatos de condomínios da Bahia, de cantores famosos. No Rio de Janeiro , de artistas da TV Globo, onde os criminosos entraram também", destacou o delegado.

COMO ALVOS ERAM ESCOLHIDOS

Os casos apurados até o momento dão conta de que a quadrilha escolhe os alvos a partir de dados disponíveis na internet . “Essa quadrilha seleciona as vítimas por meio de dados que, infelizmente, hoje, podem ser acessados pela internet em sites específicos hospedados fora do Brasil”, destacou o delegado.

Esses dados, segundo Gianno Trindade, ficam na "dark web" (sites que só podem ser acessados com um navegador especializado). Ele afirmou, ainda, que em alguns sites a quadrilha consegue informações primordiais para a seleção dos alvos: valor do carro, endereço, empresa em que trabalha, telefone da portaria e identidade.

Além disso, existem as informações abertas nos perfis dos próprios alvos. A foto de um carro de luxo mostrando a placa, por exemplo, pode ser a ponta para os criminosos buscarem mais informações pessoais da pessoa.

ROUBO EM VITÓRIA

(veja abaixo). Uma família viveu momentos de terror em um apartamento na Mata da Praia, em Vitória, na tarde de sábado (16). Três criminosos invadiram a residência e agrediram duas mulheres e um homem . As vítimas chegaram a ser trancadas em um cômodo, enquanto os ladrões recolhiam pertences. Eles saíram levando 20 mil dólares, 20 mil euros e 10 mil reais em espécie, além de R$ 30 mil em joias. A ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento

Segundo um familiar das vítimas, uma das mulheres atacadas tem 97 anos e teve os dedos da mão quebrados após os bandidos arrancarem os anéis que ela usava no momento do crime. Ela usava as joias há várias décadas, por isso, segundo ele, não saíam com facilidade.

Enquanto a agrediam, os criminosos também ameaçaram matá-la. Já o morador levou um golpe com uma chave de fenda. A mulher de 97 anos estava no apartamento com a filha, de 59 anos, e o genro, que não teve a idade revelada pela polícia.

Os dois criminosos fugiram do apartamento, enquanto os moradores gritavam “pega ladrão”. O porteiro, notando o que estava acontecendo, conseguiu alcançar a paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos . Ela foi presa e autuada por tentativa de latrocínio e tortura.