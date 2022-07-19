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Investigação

Quadrilha buscava alvos na internet para invadir apartamentos no ES

Delegado Gianno Trindade explicou que os criminosos pré-determinam as vítimas após analisar as informações delas disponíveis em sites no exterior e nas redes sociais
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jul 2022 às 12:48

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 12:48

Integrantes de quadrilha especializada em invasão a prédios de luxo
Integrantes de quadrilha especializada em invasão a prédios de luxo Crédito: Polícia Civil/ Divulgação
A invasão e roubo em um apartamento de Mata da PraiaVitória, no último sábado (16), levantou dúvidas se os criminosos escolhem os alvos aleatoriamente ou se já vão a um endereço pré-determinado. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (19), o delegado Gianno Trindade explicou que a quadrilha escolhe as vítimas a partir de informações delas disponíveis na internet. 
“Essa quadrilha é altamente especializada em furtos em condomínios de luxo, selecionam as suas vítimas por meio de dados que, infelizmente hoje, podem ser acessados pela internet em sites específicos hospedados fora do Brasil”, destacou o responsável pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP).

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Esses dados, segundo o delegado, ficam na Dark Web (sites que só podem ser acessados com um navegador especializado). Gianno Trindade afirmou ainda que em alguns sites a quadrilha consegue informações primordiais para a seleção dos alvos: valor do carro, endereço, empresa em que trabalha, telefone da portaria e identidade.
Além disso, existem as informações abertas nos perfis dos próprios alvos. A foto de um carro de luxo mostrando a placa, por exemplo, pode ser a ponta para os criminosos buscarem mais informações pessoais da pessoa.
As investigações mostram que a quadrilha é de São Paulo, tem ramificação interestadual e, entre 2020 e 2022, invadiu 14 apartamentos no Espírito Santo. Na última ocorrência ocorrida neste sábado (16), em Mata da Praia, houve a prisão da paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos. Ela foi autuada por tentativa de latrocínio e tortura. 

ROUBO EM VITÓRIA

Uma família viveu momentos de terror em um apartamento na Mata da Praia, em Vitória, na tarde de sábado (16). Três criminosos invadiram a residência e agrediram duas mulheres e um homem. As vítimas chegaram a ser trancadas em um cômodo, enquanto os ladrões recolhiam pertences. Eles saíram de lá levando 20 mil dólares, 20 mil euros e 10 mil reais em espécie, além de R$ 30 mil em joias. A ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento.
Segundo um familiar das vítimas, uma das mulheres atacadas era uma idosa, de 97 anos, que teve os dedos da mão quebrados após os bandidos arrancarem os anéis que ela usava no momento do crime, ocorrido em um prédio na Avenida Dante Michelini. Ela usava as joias há várias décadas, por isso não saíam com facilidade.
Enquanto a agrediam a idosa, os criminosos também ameaçaram matá-la. Já o morador levou um golpe com uma chave de fenda. A mulher de 97 anos estava no apartamento com a filha, de 59 anos, e o genro, que não teve a idade revelada pela polícia.
Imagens das câmeras de segurança do edifício registraram a movimentação dos criminosos, uma mulher e dois homens. Durante a ação, o genro da senhora, que estava dormindo, acordou com os barulhos e tentou brigar com os assaltantes, tendo sido perfurado com a chave de fenda.
Os dois criminosos fugiram do apartamento, enquanto os moradores gritavam “pega ladrão”. O porteiro, notando o que estava acontecendo, conseguiu alcançar a paraguaia de 18 anos. O outro bandido que invadiu o apartamento com ela conseguiu fugir pulando um muro. A bolsa com o dinheiro e as joias foi atirada por cima do muro e levada por uma terceira pessoa, que estava dando suporte aos criminosos. Os dois homens fugiram antes da chegada da polícia.

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