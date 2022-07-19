Veja os alvos preferidos de quadrilha que invade apartamentos no ES

As investigações da Polícia Civil sobre a quadrilha especializada em invadir apartamentos no Espírito Santo e em outros Estados do Brasil mostram que os criminosos procuram vítimas de algumas nacionalidades específicas. De acordo com o responsável pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), Gianno Trindade, existe uma predileção por pessoas que pertençam a culturas em que há o costume de guardar dinheiro em casa.

"Historicamente, grupos de certas culturas, como árabes, orientais, portugueses e judeus, guardam grandes quantias de dinheiro em suas residências" Gianno Trindade - Delegado da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP)

Além do fator cultural, ele explicou que os criminosos escolhem os alvos a partir de informações disponíveis na internet . “Essa quadrilha é altamente especializada em furtos em condomínios de luxo e selecionam as suas vítimas por meio de dados que, infelizmente, podem ser acessados em sites específicos hospedados fora do Brasil”, destacou.

Esses dados, segundo o delegado, ficam na "dark web" (sites que só podem ser acessados com um navegador especializado). Ele afirmou ainda que em alguns sites a quadrilha consegue informações como: valor do carro, endereço, empresa em que trabalha, telefone da portaria e identidade da vítima.

Integrantes de quadrilha especializada em invasão a prédios de luxo no Brasil Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Além disso, existem as informações abertas nos perfis dos próprios alvos. A foto de um carro de luxo mostrando a placa, nas redes sociais, por exemplo, pode ser o pontapé para os criminosos buscarem mais informações pessoais sobre determinada pessoa.

O ROUBO EM VITÓRIA: RELEMBRE O CASO

(veja abaixo). Uma família viveu momentos de terror em um apartamento na Mata da Praia, em Vitória, na tarde de sábado (16). Três criminosos invadiram a residência e agrediram duas mulheres e um homem . As vítimas chegaram a ser trancadas em um cômodo, enquanto os ladrões recolhiam pertences. Eles saíram levando 20 mil dólares, 20 mil euros e 10 mil reais em espécie, além de R$ 30 mil em joias. A ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento

Segundo um familiar das vítimas, uma das mulheres atacadas tem 97 anos e teve os dedos da mão quebrados após os bandidos arrancarem os anéis que ela usava no momento do crime. Ela usava as joias há várias décadas, por isso, segundo ele, não saíam com facilidade.

Enquanto a agrediam, os criminosos também ameaçaram matá-la. Já o morador levou um golpe com uma chave de fenda. A mulher de 97 anos estava no apartamento com a filha, de 59 anos, e o genro, que não teve a idade revelada pela polícia.

Os dois criminosos fugiram do apartamento, enquanto os moradores gritavam “pega ladrão”. O porteiro, notando o que estava acontecendo, conseguiu alcançar a paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos . Ela foi presa e autuada por tentativa de latrocínio e tortura.