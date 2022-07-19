Polícia desarticula quadrilha de SP que furtou prédios de luxo no ES e RJ

O delegado Gianno Trindade, da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), explicou que os criminosos são de São Paulo e agem em todos os estados da federação. “É uma quadrilha que se ramifica hierarquicamente e em funções pré-determinadas entre seus membros”, afirmou.

As investigações apontaram que o modus operandi da associação criminosa é muito parecido em todas as ocorrências. Os membros se dividem em três, um deles é o primeiro a entrar e pede autorização na portaria para que o segundo também entre. O terceiro fica do lado de fora, sendo o responsável por monitorar o local.

O CASO

Um documento do Poder Judiciário do Rio de Janeiro a que A Gazeta teve acesso mostra que, além do envolvimento no roubo no bairro Mata da Praia, em Vitória, uma das integrantes da quadrilha, Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos, também participou de uma invasão a um apartamento de Copacabana, na Zona Sul carioca, em maio de 2022, com três homens.

Do apartamento localizado na Avenida Dante Michelini, roubado em Vitória, o grupo roubou 20 mil dólares, 20 mil euros, 10 mil reais em espécie, além de 30 mil reais em joias. O valor do total das moedas convertidas somadas ao dinheiro em Real e as joias chegam a R$ 250 mil.

QUADRILHA DE SP COM ATUAÇÃO NO RJ

As investigações da Justiça do Rio de Janeiro mostram que cinco pessoas estão diretamente ligadas à quadrilha. No Espírito Santo, as informações apuradas até o momento dão conta de que Tamara e mais dois homens participaram da ação. Confira abaixo quem são os integrantes do grupo.

Tamara Romina Ramos Dias - Responsável por adentrar nos edifícios (Paraguaia); Comparsa que entra com Tamara nos apartamentos (Paraguaio); Motorista, monitora o local e dá cobertura na fuga (Brasileiro); Monitora o local e dá cobertura na fuga (Brasileiro); Locatário do veículo usado no crime no Rio de Janeiro e que foi preso em flagrante após o crime em Copacabana (Chileno).

A Polícia Civil fluminense investiga ainda uma possível participação de, pelo menos, 20 jovens que vêm perpetrando furtos na Zona Sul da cidade.

“Certo é que, os denunciados, que residem na cidade de São Paulo, são investigados e, inclusive já identificados como autores em outros delitos patrimoniais executados com o mesmo modus operandi, evidenciando a estabilidade da quadrilha e a divisão de tarefas entre seus membros para o planejamento, aparelhamento (inclusive aluguel de veículos) e execução dos furtos”, detalha o documento.

CASOS REGISTRADOS NO ES

A corporação confirmou que a quadrilha que agiu em Mata da Praia é a mesma que feriu uma grávida em no edifício Victoria Bay , na Enseada do Suá, em 11 de março de 2021.

Nestas ocorrências em território capixaba foram identificados os seguintes indivíduos:

Emanoelle Borges da Silva, 19 anos - cometeu crimes em São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo; Lucas Gentilcore Almeida, 20 anos; Maurício Gomes de Oliveira, 23 anos; Maycon Gomes de Oliveira, 18 anos; Vitor Elias Said, 22 anos, vulgo Muhammad; Elysson Oseias Magalhães de Souza, 35 anos; Valter Alves da Silva Junior, 41 anos; Celso Alves da Rosa Junior, 33 anos;

Além desses oito, a polícia identificou mais três pessoas, que agiram no crime do último sábado (16), mas apenas a identidade da paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos, foi divulgada nesse caso.

COMO SELECIONAM AS VÍTIMAS

“Essa quadrilha é altamente especializada em furtos em condomínios de luxo, selecionam as suas vítimas por meio de dados que, infelizmente hoje, podem ser acessados pela internet em sites específicos hospedados fora do Brasil”, destacou o delegado.

Esses dados, segundo o delegado, ficam na Dark Web (sites que só podem ser acessados com um navegador especializado). Gianno Trindade afirmou, ainda, que em alguns sites a quadrilha consegue informações primordiais para a seleção dos alvos: valor do carro, endereço, empresa em que trabalha, telefone da portaria e identidade.

Além disso, existem as informações abertas nos perfis dos próprios alvos. A foto de um carro de luxo mostrando a placa, por exemplo, pode ser a ponta para os criminosos buscarem mais informações pessoais da pessoa.

ALVOS PREFERIDOS