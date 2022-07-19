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Em Afonso Cláudio

Contrabandista de bebidas com 14 identidades falsas é preso no ES

O homem, que foi identificado apenas como "Ciroc", era procurado no Paraná e no Espírito Santo. O preso possuía quatro mandados de prisão em aberto
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 jul 2022 às 11:45

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 11:45

Operação Ciroc: PF prende contrabandistas de bebidas no ES
Conhecido pela nome de uma marca famosa de vodca, o acusado foi preso em Afonso Cláudio  Crédito: Divulgação/PF
Um homem, identificado apenas pelo apelido de "Ciroc", foi preso nesta terça-feira (19) pela Polícia Federal, em Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado, acusado de ser contrabandista de bebidas. De acordo com a corporação, o homem tinha 14 identidades falsas e tentou apresentar um documento falsificado, mas acabou descoberto pelos agentes.
A prisão foi feita pela Polícia Federal, com apoio das polícias Militar e Civil. Ciroc era considerado foragido da Justiça desde 2018, além de ser procurado no Paraná e no Espírito Santo. O detido possuía quatro mandados de prisão em aberto, sendo duas condenações definitivas por estelionato.
Ainda conforme a corporação, Ciroc foi trazido para a Superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha, onde foi efetuada a prisão em flagrante. Em seguida, ele foi conduzido ao presídio. O detido não teve o nome informado pela PF.

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