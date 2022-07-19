Contrabandista de bebidas com 14 identidades falsas é preso no ES

Um homem, identificado apenas pelo apelido de "Ciroc", foi preso nesta terça-feira (19) pela Polícia Federal, em Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado, acusado de ser contrabandista de bebidas. De acordo com a corporação, o homem tinha 14 identidades falsas e tentou apresentar um documento falsificado, mas acabou descoberto pelos agentes.
Ainda conforme a corporação, Ciroc foi trazido para a Superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha, onde foi efetuada a prisão em flagrante. Em seguida, ele foi conduzido ao presídio. O detido não teve o nome informado pela PF.