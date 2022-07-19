Assassinato

Mulher encontrada morta em estrada de Vila Velha era mãe de três filhos

O corpo de Bruna Pinheiro foi localizado por um ciclista que passava pela Estrada do Dique por volta das 5h30 desta terça-feira (19)
Daniel Pasti

19 jul 2022 às 10:56

O corpo de Bruna Pinheiro foi localizado por um ciclista que passava pela Estrada do Dique, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram
Jovem e ativa nas redes sociais, nas quais se mostrava alegre e brincalhona, Bruna Pinheiro era mãe de três filhos, sendo um deles ainda um bebê. Ela foi encontrada morta ao lado de um carro na Estrada do Dique, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (19).

Além da rotina com os filhos, Bruna também compartilhava, nas redes sociais, dicas de estética, alimentação e outros assuntos para mulheres, principalmente mães, como ela.
Ao lado do corpo de Bruna, foram encontradas cápsulas deflagradas de munições de diferentes calibres, o que pode indicar que mais de um tipo de arma foi utilizado no crime.
A mulher estava caída ao lado de um carro modelo Toyota Corolla, com as portas do carona e do banco de passageiro, que fica atrás, abertas. O corpo dela tinha marcas de sangue no rosto.
Mulher é encontrada morta ao lado de carro em estrada de Vila Velha
Mulher é encontrada morta ao lado de carro em estrada de Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

CARTEIRA NÂO FOI LEVADA

A identificação da jovem veio a partir de uma carteira encontrada dentro do carro, na qual estavam cartões bancários com o nome dela. Além disso, a polícia verificou que Bruna estava com roupas de academia e o mesmo tênis, com o qual ela foi encontrada, foi identificado em publicações nas redes sociais dela.
O corpo dela foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Até o momento, ninguém foi preso.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Militar informou que foi acionada por um homem que, ao passar pela Estrada do Dique, altura de Jockey de Itaparica, em Vila Velha, viu o corpo de uma mulher caído. Uma equipe foi ao local e constatou a morte por disparos de arma de fogo.
Segundo a corporação, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

