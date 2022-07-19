Mulher morta ao lado de carro em Vila Velha estava em prisão domiciliar

Bruna dos Santos Pinheiro foi encontrada morta ao lado de um carro em uma estrada de Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo documentos disponibilizados no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Bruna e um homem, identificado como Ernando Ferreira Silva, foram parados carregando drogas dentro de um carro. Os documentos apontam que Ernando confessou ter recebido R$ 2 mil para transportar a carga de entorpecentes da capital mineira para Vila Velha.

Ainda de acordo com os documentos do TJMG, Bruna teria, a princípio, negado que soubesse que estava transportando as drogas. Depois, porém, confessou que sabia da carga de entorpecentes e, inclusive, para quem estava sendo levada.

PRISÃO DOMICILIAR

Bruna foi condenada a seis anos e três meses de prisão em regime semiaberto por tráfico de drogas. Conforme a Secretaria de Justiça do Espírito Santo ( Sejus ), ela deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cariacica no dia 4 de maio de 2020 e, no dia 15, foi beneficiada por prisão domiciliar.

ENCONTRADA MORTA AO LADO DE CARRO

Bruna foi encontrada morta ao lado de um carro, em uma estrada de Vila Velha, na manhã desta terça-feira (19). Quem encontrou o corpo foi um ciclista, que passava pelo local por volta das 5h30. Ao lado do corpo, foram encontradas cápsulas de balas de dois calibres diferentes.

Mulher é encontrada morta ao lado de carro em estrada de Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Nas imagens enviadas à redação de A Gazeta, é possível ver um carro, modelo Toyota Corolla, com a porta do carona e a traseira à direita abertas. Já o corpo da vítima aparece no chão com marcas de sangue no rosto. O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou, no local do crime, que Bruna foi assassinada na noite desta segunda-feira (18), conforme a perícia da Polícia Civil.

A identificação da vítima veio a partir de uma carteira encontrada dentro do carro, na qual estavam cartões bancários com o nome dela. Além disso, a polícia verificou que Bruna estava com roupas de academia e o mesmo tênis, com o qual ela foi encontrada, foi identificado em publicações nas redes sociais dela.

Bruna era mãe de três filhos, sendo um deles ainda muito novo. O corpo dela foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Até o momento, ninguém foi preso.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar informou que foi acionada por um homem que, ao passar pela Estrada do Dique, altura de Jockey de Itaparica, em Vila Velha, viu o corpo de uma mulher caído. Uma equipe foi ao local e constatou a morte por disparos de arma de fogo.