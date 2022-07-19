Mulher é encontrada morta ao lado de carro em estrada de Vila Velha

Uma mulher, identificada como Bruna Pinheiro, foi encontrada morta ao lado de um carro, em uma estrada de Vila Velha, na manhã desta terça-feira (19). Quem encontrou o corpo foi um ciclista, que passava pelo local por volta das 5h30. Ao lado do corpo, foram encontradas cápsulas de balas de dois calibres diferentes.
Nas imagens enviadas à redação de A Gazeta, é possível ver um carro, modelo Toyota Corolla, com a porta do carona e a traseira à direita abertas. Já o corpo da vítima aparece no chão com marcas de sangue no rosto. O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou, no local do crime, que Bruna foi assassinada na noite desta segunda-feira (18), conforme a perícia da Polícia Civil.
A identificação da vítima veio a partir de uma carteira encontrada dentro do carro, na qual estavam cartões bancários com o nome dela. Além disso, a polícia verificou que Bruna estava com roupas de academia e o mesmo tênis, com o qual ela foi encontrada, foi identificado em publicações nas redes sociais dela.
Bruna era mãe de três filhos, sendo um deles ainda muito novo. O corpo dela foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Até o momento, ninguém foi preso.
O QUE DIZ A POLÍCIA
A Polícia Militar informou que foi acionada por um homem que, ao passar pela Estrada do Dique, altura de Jockey de Itaparica, em Vila Velha, viu o corpo de uma mulher caído. Uma equipe foi ao local e constatou a morte por disparos de arma de fogo.
Segundo a corporação, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.