Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Mulher é encontrada morta ao lado de carro em estrada de Vila Velha

Corpo de Bruna Pinheiro foi encontrado ao lado de um Toyota Corolla, em uma estrada de Vila Velha, na manhã desta terça-feira (19)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jul 2022 às 08:58

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 08:58

Mulher encontrada morta em Vila Velha foi identificada como Bruna Pinheiro
Mulher encontrada morta em Vila Velha foi identificada como Bruna Pinheiro Crédito: Reprodução/ Montagem a Gazeta
Uma mulher, identificada como Bruna Pinheiro, foi encontrada morta ao lado de um carro, em uma estrada de Vila Velha, na manhã desta terça-feira (19). Quem encontrou o corpo foi um ciclista, que passava pelo local por volta das 5h30. Ao lado do corpo, foram encontradas cápsulas de balas de dois calibres diferentes.

Nas imagens enviadas à redação de A Gazeta, é possível ver um carro, modelo Toyota Corolla, com a porta do carona e a traseira à direita abertas. Já o corpo da vítima aparece no chão com marcas de sangue no rosto. O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou, no local do crime, que Bruna foi assassinada na noite desta segunda-feira (18), conforme a perícia da Polícia Civil.
Bruna Pinheiro foi encontrada morta ao lado de carro em estrada de Vila Velha
Bruna Pinheiro foi encontrada morta ao lado de carro em estrada de Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram
A identificação da vítima veio a partir de uma carteira encontrada dentro do carro, na qual estavam cartões bancários com o nome dela. Além disso, a polícia verificou que Bruna estava com roupas de academia e o mesmo tênis, com o qual ela foi encontrada, foi identificado em publicações nas redes sociais dela.
Bruna era mãe de três filhos, sendo um deles ainda muito novo. O corpo dela foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Até o momento, ninguém foi preso.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Militar informou que foi acionada por um homem que, ao passar pela Estrada do Dique, altura de Jockey de Itaparica, em Vila Velha, viu o corpo de uma mulher caído. Uma equipe foi ao local e constatou a morte por disparos de arma de fogo.
Segundo a corporação, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados