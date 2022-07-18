Polícia Civil investiga a morte de um adolescente de 16 anos em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . O jovem deu entrada no Hospital São Marcos, na madrugada desse domingo (17), após passar mal em uma festa na localidade de Córrego Seco, zona rural do município. Uma testemunha que acompanhou o rapaz até o hospital informou para policiais militares que ele havia ingerido bebida alcoólica e energéticos.

Polícia investiga morte de adolescente em festa em Nova Venécia Crédito: Drazen Zigic | Freepik

Segundo a Polícia Militar , o adolescente passou mal durante a festa e foi socorrido por dois amigos. A testemunha, que também estava na festa, viu o momento em que a vítima estava inconsciente e ajudou no socorro, levando-a de carro até o hospital.

A médica plantonista que atendeu o jovem informou para a PM que ele já chegou morto e que não havia lesões no corpo dele. Segundo a corporação, os pais do rapaz estavam presentes no hospital.

A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado como "morte a esclarecer" e que a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia aguarda a conclusão médica sobre a causa do falecimento, que constará na certidão de óbito.