Casal é preso suspeito de furtar sítio de prefeito de Rio Bananal

Casal preso por furto em Rio Bananal: à esquerda, Geovani Antônio Lotério; à direita, Lucélia Pereira dos Santos Crédito: Polícia Civil

Um casal foi preso na manhã desta segunda-feira (18), suspeito de cometer furtos no sítio do prefeito de Rio Bananal , Edmilson Santos Eliziário, na localidade de Cachoeira do Ataíde, zona rural do município. A Polícia Militar informou que os crimes ocorriam desde a semana passada. Segundo o delegado responsável pela investigação, Fabrício Lucindo, os suspeitos foram identificados como Lucélia Pereira dos Santos, de 37 anos, e Geovani Antônio Lotério, de 25 anos.

Há cerca de uma semana, eles foram contratados para trabalhar na colheita de café da propriedade, mas só fizeram o serviço por algumas horas e foram embora, relatou o prefeito para os policiais militares. Desde então, funcionários da propriedade perceberam que alguns objetos, como botijas de gás, aves criadas no sítio e itens da geladeira, começaram a desaparecer.

Com os suspeitos foram encontradas uma botija de gás e uma motosserra, furtadas do sítio Crédito: Polícia Civil

Nesta manhã, funcionários viram o casal entrando na propriedade e furtando objetos. Eles avisaram o prefeito, Edmilson Santos Eliziário, que acionou a Polícia Militar. Os suspeitos foram localizados e com eles estavam uma botija de gás e uma motosserra. O casal confessou os furtos.