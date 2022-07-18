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Norte do ES

Casal é preso suspeito de furtar sítio de prefeito de Rio Bananal

Crimes eram cometidos desde a semana passada, segundo a Polícia Militar; dupla foi contratada para trabalhar na colheita de café da propriedade
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 jul 2022 às 17:11

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 17:11

Casal é preso suspeito de furtar sítio de prefeito de Rio Bananal
Casal preso por furto em Rio Bananal: à esquerda, Geovani Antônio Lotério; à direita, Lucélia Pereira dos Santos Crédito: Polícia Civil
Um casal foi preso na manhã desta segunda-feira (18), suspeito de cometer furtos no sítio do prefeito de Rio Bananal, Edmilson Santos Eliziário, na localidade de Cachoeira do Ataíde, zona rural do município. A Polícia Militar informou que os crimes ocorriam desde a semana passada. Segundo o delegado responsável pela investigação, Fabrício Lucindo, os suspeitos foram identificados como Lucélia Pereira dos Santos, de 37 anos, e Geovani Antônio Lotério, de 25 anos.
Há cerca de uma semana, eles foram contratados para trabalhar na colheita de café da propriedade, mas só fizeram o serviço por algumas horas e foram embora, relatou o prefeito para os policiais militares. Desde então, funcionários da propriedade perceberam que alguns objetos, como botijas de gás, aves criadas no sítio e itens da geladeira, começaram a desaparecer.
Casal é preso suspeito de furtar sítio de prefeito de Rio Bananal
Com os suspeitos foram encontradas uma botija de gás e uma motosserra, furtadas do sítio Crédito: Polícia Civil
Nesta manhã, funcionários viram o casal entrando na propriedade e furtando objetos. Eles avisaram o prefeito, Edmilson Santos Eliziário, que acionou a Polícia Militar. Os suspeitos foram localizados e com eles estavam uma botija de gás e uma motosserra. O casal confessou os furtos.
A dupla foi encaminhada para a Delegacia Regional em Linhares. O titular do departamento, delegado Fabrício Lucindo, informou para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que o casal foi autuado por furto e será levado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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