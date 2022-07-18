Moradores são expulsos e casa é saqueada e incendiada por criminosos em Vitória

Uma casa foi invadida por criminosos, que expulsaram os moradores, furtaram objetos e atearam fogo na residência. O crime aconteceu no conjunto Barreiros, que fica entre os bairros de Santa Martha e Joana D'arc, em Vitória, na noite deste domingo (17).
Moradores da comunidade contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que três homens armados expulsaram os moradores da casa, furtaram os pertences e colocaram fogo. Alguns móveis, como sofá e cama, ainda foram retirados da casa e ficaram no meio da rua.
Um vídeo mostra a movimentação na rua onde a casa fica, em Barreiros, logo após o crime. Veja abaixo:
Os moradores disseram que a polícia foi acionada e chegou a ir até a comunidade, mas foi recebida com tiros. Houve um confronto armado, mas ninguém ficou ferido.
MEDO, MARCAS DO CRIME E RUAS VAZIAS
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, foi até Barreiros na manhã desta segunda-feira (18). Moradores relataram que têm convivido com o medo na comunidade, que está sendo invadida por uma facção criminosa. Um bilhete foi deixado para a equipe de reportagem relatando ameaças de traficantes.
"Eles estão aterrorizando os moradores, falando que estamos denunciando eles para a polícia"
No conjunto, as marcas do crime são visíveis. Foi possível ver marcas de tiros em paredes e portões, além de cápsulas de munições espalhadas pelo chão. As ruas estavam vazias na manhã desta segunda-feira, com exceção de uma viatura da Polícia Militar que, segundo moradores, reforçou o policiamento na comunidade depois do crime deste domingo.
O QUE DIZ A POLÍCIA
A Polícia Militar comunicou que foi acionada por volta das 22h deste domingo (17) para verificar a informação de que criminosos ligados ao tráfico de drogas teriam incendiado uma casa em Joana D'arc. A corporação citou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e que nenhum suspeito foi detido.
Em nota, a Polícia Civil informou que o crime está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação acrescentou que a população pode ajudar nas investigações pelo Disque-Denúncia, através do telefone 181 ou no site do serviço.
"O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz a polícia.
O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na noite deste domingo (17) para uma ocorrência de incêndio em residência. Quando a equipe chegou ao local, porém, o fogo, que se concentrou no térreo do imóvel, já havia sido contido por moradores e vizinhos. Parte da mobília, segundo a corporação, havia sido retirada de dentro da casa.
No local, os militares constataram que tratava-se de uma residência de dois andares, composta por sala, cozinha e banheiro no andar térreo e segundo pavimento com dois quartos e banheiro. Os Bombeiros retiraram a botija de gás e abriram as janelas, evitando a reignição das chamas e melhorando a dissipação da fumaça. Moradores não se feriram e não precisaram de atendimento médico. Não houve solicitação de perícia", detalhou a corporação.