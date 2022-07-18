Moradores são expulsos e casa é saqueada e incendiada por criminosos em Vitória

Casa foi incendiada e moradores foram expulsos por criminosos em Vitória Crédito: TV Gazeta

Uma casa foi invadida por criminosos, que expulsaram os moradores, furtaram objetos e atearam fogo na residência. O crime aconteceu no conjunto Barreiros, que fica entre os bairros de Santa Martha e Joana D'arc, em Vitória , na noite deste domingo (17).

Moradores da comunidade contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que três homens armados expulsaram os moradores da casa, furtaram os pertences e colocaram fogo. Alguns móveis, como sofá e cama, ainda foram retirados da casa e ficaram no meio da rua.

Um vídeo mostra a movimentação na rua onde a casa fica, em Barreiros, logo após o crime. Veja abaixo:

Os moradores disseram que a polícia foi acionada e chegou a ir até a comunidade, mas foi recebida com tiros. Houve um confronto armado, mas ninguém ficou ferido.

MEDO, MARCAS DO CRIME E RUAS VAZIAS

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, foi até Barreiros na manhã desta segunda-feira (18). Moradores relataram que têm convivido com o medo na comunidade, que está sendo invadida por uma facção criminosa. Um bilhete foi deixado para a equipe de reportagem relatando ameaças de traficantes.

"Eles estão aterrorizando os moradores, falando que estamos denunciando eles para a polícia" Morador do conjunto Barreiros - Bilhete deixado para a reportagem da TV Gazeta

No conjunto, as marcas do crime são visíveis. Foi possível ver marcas de tiros em paredes e portões, além de cápsulas de munições espalhadas pelo chão. As ruas estavam vazias na manhã desta segunda-feira, com exceção de uma viatura da Polícia Militar que, segundo moradores, reforçou o policiamento na comunidade depois do crime deste domingo.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar comunicou que foi acionada por volta das 22h deste domingo (17) para verificar a informação de que criminosos ligados ao tráfico de drogas teriam incendiado uma casa em Joana D'arc. A corporação citou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e que nenhum suspeito foi detido.

Em nota, a Polícia Civil informou que o crime está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação acrescentou que a população pode ajudar nas investigações pelo Disque-Denúncia, através do telefone 181 ou no site do serviço.

"O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz a polícia.

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na noite deste domingo (17) para uma ocorrência de incêndio em residência. Quando a equipe chegou ao local, porém, o fogo, que se concentrou no térreo do imóvel, já havia sido contido por moradores e vizinhos. Parte da mobília, segundo a corporação, havia sido retirada de dentro da casa.