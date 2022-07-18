Homem de 40 anos é encontrado morto em córrego de Brejetuba

O corpo de um homem de 40 anos foi encontrado dentro de um pequeno córrego na zona rural de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (17). Thiago Lopes dos Santos estava em um bar antes de ser localizado.
Um irmão e um conhecido da vítima contaram que ele passava pelo local para chegar até sua casa. A suspeita da perícia é que a causa da morte tenha sido afogamento.
Segundo o registro da Polícia Militar, o corpo foi localizado por moradores da localidade do Córrego São José e um irmão da vítima, que identificou o homem. Thiago Lopes dos Santos estava em um pequeno córrego com aproximadamente 50 centímetros de profundidade, de correnteza fraca e de pequena largura de margem.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte. O irmão de Thiago contou que ele bebia muito e que na noite anterior estava em um bar que fica aproximadamente 400 metros de onde foi encontrado.
O irmão e um conhecido da vítima contaram a polícia que encontraram algumas peças de roupas de Thiago próximo ao local. Eles relataram que a vítima passava por este local até a residência, que fica na comunidade.
As testemunhas disseram ainda aos militares que Thiago era um homem tranquilo, sem inimigos, porém bebia com frequência. Um perito foi ao local e constatou que o corpo não apresentava sinais de agressões e perfurações. Informou que seria feito todo procedimento pericial para declarar o motivo do óbito, mas que inicialmente, a causa da morte teria sido afogamento.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.