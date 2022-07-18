Homem de 40 anos é encontrado morto em córrego de Brejetuba

Os bombeiros foram acionados, mas ao chegaram no local a vítima já estava sem vida na margem do córrego Crédito: Vitor Jubini

O corpo de um homem de 40 anos foi encontrado dentro de um pequeno córrego na zona rural de Brejetuba , na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (17). Thiago Lopes dos Santos estava em um bar antes de ser localizado.

Um irmão e um conhecido da vítima contaram que ele passava pelo local para chegar até sua casa. A suspeita da perícia é que a causa da morte tenha sido afogamento.

Segundo o registro da Polícia Militar , o corpo foi localizado por moradores da localidade do Córrego São José e um irmão da vítima, que identificou o homem. Thiago Lopes dos Santos estava em um pequeno córrego com aproximadamente 50 centímetros de profundidade, de correnteza fraca e de pequena largura de margem.

Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte. O irmão de Thiago contou que ele bebia muito e que na noite anterior estava em um bar que fica aproximadamente 400 metros de onde foi encontrado.

O irmão e um conhecido da vítima contaram a polícia que encontraram algumas peças de roupas de Thiago próximo ao local. Eles relataram que a vítima passava por este local até a residência, que fica na comunidade.

As testemunhas disseram ainda aos militares que Thiago era um homem tranquilo, sem inimigos, porém bebia com frequência. Um perito foi ao local e constatou que o corpo não apresentava sinais de agressões e perfurações. Informou que seria feito todo procedimento pericial para declarar o motivo do óbito, mas que inicialmente, a causa da morte teria sido afogamento.