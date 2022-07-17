Mulher morre em acidente de carro no interior de Marataízes

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na localidade do Micinho, em Marataízes Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher morreu na madrugada deste domingo (17) em um acidente entre dois carros na ES 060, na altura da localidade do Micinho, em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo. O carro em que Luciene Domingues Machado estava, um Honda Civic, se chocou com outro Honda Civic. A vítima chegou a ser socorrida, segundo a Polícia Militar , mas faleceu após dar entrada em uma unidade hospitalar na região.

A batida aconteceu na Rodovia do Sol, no trecho que liga Marataízes a Presidente Kennedy , por volta das 2h. De acordo com a polícia, no local havia um Honda Civic, de cor branca, conduzido por um motorista de 26 anos, que permaneceu na pista até a chegada do resgate.

No outro carro, de cor preta, viajavam um motorista de 22 anos, e a passageira, Luciene Domingues Machado. Ambos foram socorridos pelo serviço de resgate da cidade e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes.

O motorista do Honda branco contou aos militares que ele seguia no sentido Marataízes quando o outro veículo perdeu a direção, bateu na mureta de proteção e voltou para a pista. Ele disse que tentou desviar, invadindo a contramão, porém não conseguiu evitar a colisão.