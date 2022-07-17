Mulher morre em acidente de carro no interior de Marataízes

Uma mulher morreu na madrugada deste domingo (17) em um acidente entre dois carros na ES 060, na altura da localidade do Micinho, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. O carro em que Luciene Domingues Machado estava, um Honda Civic, se chocou com outro Honda Civic. A vítima chegou a ser socorrida, segundo a Polícia Militar, mas faleceu após dar entrada em uma unidade hospitalar na região.
A batida aconteceu na Rodovia do Sol, no trecho que liga Marataízes a Presidente Kennedy, por volta das 2h. De acordo com a polícia, no local havia um Honda Civic, de cor branca, conduzido por um motorista de 26 anos, que permaneceu na pista até a chegada do resgate.
No outro carro, de cor preta, viajavam um motorista de 22 anos, e a passageira, Luciene Domingues Machado. Ambos foram socorridos pelo serviço de resgate da cidade e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes.
O motorista do Honda branco contou aos militares que ele seguia no sentido Marataízes quando o outro veículo perdeu a direção, bateu na mureta de proteção e voltou para a pista. Ele disse que tentou desviar, invadindo a contramão, porém não conseguiu evitar a colisão.
Segundo a polícia, o motorista estava bastante abalado e não conseguiu fazer o termo de declaração no local. Na unidade de saúde, a polícia foi informada de que Luciene não resistiu aos ferimentos e faleceu. Os veículos ficaram sob responsabilidades dos seus proprietários para retirada da via.