Tiroteios em Vitória são intimidação que passou de todos os limites

Armas exibidas por criminosos em morro de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Guerras são assim, feitas de uma sucessão de ataques e contra-ataques, e o conflito urbano promovido pelo tráfico de drogas não inova nas estratégias. É uma batalha territorial. Em algum nível, acaba tendo suas previsibilidades.

É por essa razão que se cobra com tanta recorrência que as autoridades de segurança pública desenvolvam trabalhos de inteligência eficientes, que permitam antecipar os passos da criminalidade. Para farejar qualquer sinal de conflito e reprimi-los. Afinal, trata-se de uma guerra por poder que coloca em situação vulnerável moradores que nada têm a ver com essas ambições criminosas. É muita gente vivendo sob a égide do medo. É muita gente que tem o direito de viver em paz.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que o policiamento na região será reforçado nos próximos dias, mas é preciso que a estratégia não seja apenas imediatista. A situação nesses bairros exige um planejamento integrado de restauração do Estado, com todas as ações de educação, lazer e serviços essenciais que cabem nesses casos. Por se tratar de uma área conflagrada, é primordial que a ordem seja restabelecida. Mas com visão de longo prazo. Não adianta estar nos bairros em momentos de confronto e depois abrir novamente os espaços para serem ocupados pela criminalidade.

É essa ausência que fez com que uma repórter e um cinegrafista da TV Gazeta fossem ameaçados, praticamente ao vivo, por um dos bandidos no Cabral. Grave para a liberdade de imprensa, grave para quem vive na região, grave para a sociedade.