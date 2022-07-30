Bandidos fazem casal refém em fazenda no ES e levam R$ 60 mil em bens

Viatura da Polícia Militar chegou a ser enviada ao local, mas autoridades não encontraram pistas dos bandidos

Os assaltantes trancaram os dois moradores no banheiro antes de começaram o saque. Levaram dinheiro (receita da venda de café), carnes congeladas, combustível de uma moto, dois televisores, equipamento de videomonitoramento, dois celulares e um automóvel Fiat Strada de cor prata.

Toda a ação da dupla não durou mais que 40 minutos. Após a ação, a mulher ligou para o pai e pediu que ele acionasse a Polícia Militar. O casal não foi ferido. Os militares informaram que fizeram buscas, mas não localizaram os bens nem os suspeitos.