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Mimoso do Sul

Bandidos fazem casal refém em fazenda no ES e levam R$ 60 mil em bens

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na noite desta sexta-feira (29) na localidade de Sossego. Assaltantes trancaram vítimas no banheiro antes de saquearem casa
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jul 2022 às 16:39

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 16:39

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar chegou a ser enviada ao local, mas autoridades não encontraram pistas dos bandidos Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma fazenda no interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi invadida por bandidos armados, na noite desta sexta-feira (29). Um casal, que reside no local, foi trancado no banheiro enquanto toda a residência era revirada em busca de objetos de valor. Cerca de R$ 60 mil em bens, como aparelhos de televisão, celulares e um carro foram levados pelos criminosos.
O assalto aconteceu na localidade de Sossego, por volta das 20h. Segundo o registro da Polícia Militar, o casal contou que dois homens encapuzados invadiram a casa. As vítimas relataram que os bandidos diziam a todo o momento que nada de ruim aconteceria a eles. No relato, também contaram que os bandidos agiam de maneira coordenada, como se já soubessem previamente o que iriam levar.
Os assaltantes trancaram os dois moradores no banheiro antes de começaram o saque. Levaram dinheiro (receita da venda de café), carnes congeladas, combustível de uma moto, dois televisores, equipamento de videomonitoramento, dois celulares e um automóvel Fiat Strada de cor prata.
Toda a ação da dupla não durou mais que 40 minutos. Após a ação, a mulher ligou para o pai e pediu que ele acionasse a Polícia Militar. O casal não foi ferido. Os militares informaram que fizeram buscas, mas não localizaram os bens nem os suspeitos.
A reportagem acionou a Polícia Civil, mas, até o momento, não obteve retorno do caso.

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