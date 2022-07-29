Após 13 anos, homem que roubou R$ 200 mil de banco é preso no ES

A operação foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim – oito investigadores e um delegado saíram às ruas para capturar foragidos da Justiça.

Polícia Civil informou que, durante a manhã, as prisões foram de homicidas, assaltantes, traficantes, agressores de mulheres e um dos responsáveis pelo furto qualificado e com formação de quadrilha ocorrido em fevereiro de 2009 em uma agência do Banco do Brasil de Cachoeiro de Itapemirim, de onde foram subtraídos mais de R$ 200 mil.

À tarde, a equipe prendeu mais uma pessoa no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, pelo crime de receptação – totalizando sete presos durante a Operação Tigre, segundo a corporação.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro Crédito: Divulgação / PC

As prisões aconteceram nos bairros Amarelo, Basileia, Centro, Aeroporto e Gilson Carone em Cachoeiro de Itapemirim, além de uma prisão no Bairro Exposição, em Castelo. O homem envolvido no furto do banco foi o único preso em Castelo. Segundo a polícia, ele fazia parte de uma quadrilha composta por seis indivíduos. Um morreu e, em relação aos demais, a Polícia Civil disse que não recebeu mandados de prisão contra eles.

Titular da Deic, o delegado Rafael Amaral – que coordenou a operação – disse que "ao longo das semanas, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim vem realizando operações para retirada de investigados e condenados das ruas, o que certamente auxilia direta e indiretamente na redução de crimes diversos", disse.

Polícia Civil prende sete pessoas em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a Polícia Civil, seis presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cachoeiro para, em seguida, serem levados às respectivas unidades prisionais. Já o detido suspeito de receptação foi ouvido na unidade e liberado. "O caso seguirá sob investigação", informou a corporação.