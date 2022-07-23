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Tentativa de feminicídio

Marido é preso por agredir e esfaquear mulher em Cachoeiro

Com a chegada da PM, suspeito colocou a faca no pescoço da vítima e ameaçou matá-la caso os militares o deixassem fugir de carro do local. Caso ocorreu neste sábado (23)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 jul 2022 às 19:36

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 19:36

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por agredir e tentar matar a esposa na tarde deste sábado (23), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida com socos na cabeça, golpes de faca nos braços e estrangulada pelo homem. A corporação disse que, com a chegada dos policiais, o suspeito ainda colocou a faca no pescoço da mulher e ameaçou matá-la caso os militares não o deixassem fugir de carro do local.
Servidoras de Cachoeiro são ameaçadas de morte e procuram a polícia
Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Cottonbro / Pexels
De acordo com o Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, uma equipe foi casa do casal após receber denúncia de que a mulher estava sendo agredida. Mesmo com a presença dos policiais, que ordenaram que o suspeito soltasse a faca, ele continuou agredindo a companheira, segundo relato dos militares no documento.
Ainda de acordo com o boletim, no momento em que o suspeito ameaçou matar a companheira com uma facada no pescoço, um dos policiais conseguiu segurar o braço dele e retirou a faca da mão dele. A PM informou que a equipe precisou fazer uso de força e gás de pimenta para conter o homem.
Para os militares, a vítima contou que era ameaçada e agredida pelo companheiro desde o início do relacionamento, inclusive durante a gravidez. O casal tem um filho recém-nascido. Por temer pela vida dos outros dois filhos, de 8 e 10 anos, que também eram agredidos e ameaçados pelo suspeito, ela disse que deixou as crianças irem morar com a avó.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, configurando tentativa de feminicídio. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
A reportagem de A Gazeta tenta informações sobre o estado de saúde da mulher. Assim que houver algum retorno, este texto será atualizado.

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