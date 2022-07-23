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Região Sul

Adolescentes de facção do RJ são detidos com drogas em Apiacá, no ES

Menores confessaram serem membros da facção criminosa chamada Terceiro Comando Puro (TCP3), de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 jul 2022 às 17:02

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 17:02

Adolescentes integrantes de facção do RJ são apreendidos com drogas em Apiacá
Adolescentes integrantes de facção do RJ são apreendidos com drogas em Apiacá Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos na noite desta sexta-feira (22), na localidade de Wadson Gomes, em Apiacá, no Sul do Espírito Santo. Com eles, a Polícia Militar disse ter localizado drogas, dinheiro, balanças de precisão e materiais para embalar os entorpecentes, que seriam comercializados na região. Segundo a PM, os menores confessaram que fazem parte de uma facção criminosa chamada Terceiro Comando Puro 3 (TCP3), de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro.
A Polícia Militar disse que a ação ocorreu após os policiais receberem denúncias anônimas informando que os adolescentes haviam levado drogas para serem vendidas em Apiacá e estavam em uma casa em um no loteamento, na divisa da cidade capixaba com Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Estado.
Adolescentes integrantes de facção do RJ são apreendidos com drogas em Apiacá
Adolescentes confessaram que fazem parte de uma facção criminosa chamada Terceiro Comando Puro, conhecida como “TCP3 Crédito: Polícia Militar | Divulgação
De acordo com a PM, durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir pelos fundos da residência ao verem as viaturas, mas foram alcançados pelos policiais e apreendidos. Na casa, os militares localizaram sete tabletes de maconha (pesando aproximadamente 1,15 kg), 47 buchas de maconha, uma sacola com 100 g de maconha, 23 papelotes de cocaína, duas balanças de precisão, dinheiro e materiais utilizados para embalar entorpecentes.
Segundo a corporação, um dos adolescentes já estava cumprindo medida socioeducativa de semiliberdade no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O menor deveria ter retornado ao departamento desde a última segunda-feira (18).
Os dois adolescentes foram levados s até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com o material apreendido. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a condução deles. 
Polícia Civil informou que os adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foram apresentados ao Ministério Público, que decidirá se os menores ficarão ou não internados no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES).

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