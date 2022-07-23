Trilhos da Estrada de Ferro Leopoldina são furtados em Vargem Alta

Imagens disponibilizadas pela administração municipal mostram a situação da estrada ferroviária após o furto. Segundo a prefeitura, as marcas são recentes, sinalizando que a ação criminosa ocorreu há pouco tempo. Até sobras de solda foram deixadas no local.

A Prefeitura de Vargem Alta informou acreditar que o furto dos trilhos tenha sido cometido por uma quadrilha especializada, que estaria praticando esse tipo de crime na região. Segundo a administração municipal, provavelmente as operações acontecem durante a noite. Além do registro do boletim de ocorrência, a empresa concessionária responsável pela via férrea também foi informada sobre a situação.