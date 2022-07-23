Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A 8 km do Centro

Trilhos da Estrada de Ferro Leopoldina são furtados em Vargem Alta

Cerca de 300 metros de trilhos foram arrancados. Prefeitura acredita que furto tenha sido cometido por uma quadrilha especializada, que estaria agindo na região
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jul 2022 às 15:01

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 15:01

Trecho de estrada férrea com trilhos furtados em Vargem Alta
Trecho de estrada férrea com trilhos furtados em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vargem Alta
Cerca de 300 metros de trilhos da Estrada de Ferro Leopoldina foram furtados em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. A prefeitura registrou um boletim de ocorrência nesta sexta-feira (15) sobre o ocorrido. O trecho da ferrovia onde o crime aconteceu fica a cerca de 8 km do Centro, em uma área afastada de residências e de fácil acesso.
Imagens disponibilizadas pela administração municipal mostram a situação da estrada ferroviária após o furto. Segundo a prefeitura, as marcas são recentes, sinalizando que a ação criminosa ocorreu há pouco tempo. Até sobras de solda foram deixadas no local.
A Prefeitura de Vargem Alta informou acreditar que o furto dos trilhos tenha sido cometido por uma quadrilha especializada, que estaria praticando esse tipo de crime na região. Segundo a administração municipal, provavelmente as operações acontecem durante a noite. Além do registro do boletim de ocorrência, a empresa concessionária responsável pela via férrea também foi informada sobre a situação.

Veja Também

Laudo da morte de bebê em Vargem Alta descarta violência sexual

Vargem Alta amanhece com geada e registra temperatura de 1 °C

Produção de hortaliças movimenta R$ 16 milhões por ano em Vargem Alta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Vargem Alta Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados