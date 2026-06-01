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Arte

Artistas capixabas revitalizam ‘Laje do Michael Jackson’ no Rio de Janeiro

Revitalização leva a assinatura da dupla responsável pela arte da Copa do Mundo no bairro Caratoíra, em Vitória
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 13:54

Artistas capixabas revitalizam "Laje do Michael Jackon", no Rio de Janeiro.
Artistas capixabas revitalizam "Laje do Michael Jackon", no Rio de Janeiro. Karatapa Films

A arte produzida no Espírito Santo ganhou novos contornos em um dos cenários mais conhecidos do Rio de Janeiro. Os artistas capixabas Leandro Mello e Nico foram convidados pela liderança do Morro Santa Marta para revitalizar a famosa “Laje do Michael Jackson”, ponto que recebe visitantes de diversas partes do mundo.

Esses foram os mesmos artistas responsáveis pelas intervenções artísticas no bairro Caratoíra, em Vitória, onde, mais recentemente, ficaram conhecidos pela pintura de apoio à Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano.


O trabalho na comunidade carioca incluiu a revitalização do espaço e a pintura de um retrato de Michael Jackson, um dos principais cartões-postais do local.

Acreditamos que a arte tem o poder de transformar espaços e mudar a forma como as pessoas enxergam as comunidades. O que começou em Caratoíra agora dialoga com uma das favelas mais conhecidas do mundo

Leandro Mello, fundador do Instituto Vizinho da Arte

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