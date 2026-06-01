Artistas capixabas revitalizam ‘Laje do Michael Jackson’ no Rio de Janeiro

Esses foram os mesmos artistas responsáveis pelas intervenções artísticas no bairro Caratoíra, em Vitória, onde, mais recentemente, ficaram conhecidos pela pintura de apoio à Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano.





O trabalho na comunidade carioca incluiu a revitalização do espaço e a pintura de um retrato de Michael Jackson, um dos principais cartões-postais do local.