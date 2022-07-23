Homem é assassinado com vários tiros em Linhares

Um homem foi encontrado morto no início da madrugada deste sábado (23) em uma rua no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Jacomo Mai Junior, de 29 anos. A Polícia Militar não obteve informações sobre a motivação nem da autoria do crime durante a ocorrência.
Jacomo teve 8 perfurações em diferentes partes do corpo. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
O crime é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A população pode denunciar no Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de crimes. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.