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Oito perfurações

Homem é assassinado com vários tiros em Linhares

Durante a ocorrência, a Polícia Militar não obteve informações sobre a motivação nem da autoria do crime. O corpo da vítima estava em uma rua
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jul 2022 às 13:12

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 13:12

16ª Delegacia de Linhares
Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Um homem foi encontrado morto no início da madrugada deste sábado (23) em uma rua no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Jacomo Mai Junior, de 29 anos. A Polícia Militar não obteve informações sobre a motivação nem da autoria do crime durante a ocorrência.
Jacomo teve 8 perfurações em diferentes partes do corpo. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
O crime é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A população pode denunciar no Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de crimes. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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