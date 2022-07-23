Homem é assassinado com vários tiros em Linhares

Jacomo teve 8 perfurações em diferentes partes do corpo. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

O crime é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A população pode denunciar no Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de crimes. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.