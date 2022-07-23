Motociclista perde controle, sai da pista e morre em Linhares

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (23) na BR 101, na altura do km 141, no bairro Canivete, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Adriano Ferreira de Jesus, de 34 anos. Segundo informações da Eco 101, ele perdeu o controle da moto e saiu da pista. O corpo da vítima foi encontrado às margens da pista já sem sinais de vida.
Ainda não se sabe o que causou o acidente. A empresa concessionária foi acionada por volta das 8h20. O trânsito precisou ser desviado para a pista marginal no sentido Vitória em um trecho por conta do atendimento. No momento, o tráfego já flui normalmente pela rodovia.
A Polícia Civil registrou o caso como capotamento com vítima fatal. O corpo de Adriano foi recolhido e levado até o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.