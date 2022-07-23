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Na BR 101

Motociclista perde controle, sai da pista e morre em Linhares

Ainda não se sabe o que causou o acidente. A vítima, identificada como Adriano Ferreira de Jesus, de 34 anos, faleceu no local
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jul 2022 às 11:31

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 11:31

Moto foi encontrada às margens da BR 101
Moto foi encontrada às margens da BR 101 Crédito: Internauta
Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (23) na BR 101, na altura do km 141, no bairro Canivete, em LinharesNorte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Adriano Ferreira de Jesus, de 34 anos. Segundo informações da Eco 101, ele perdeu o controle da moto e saiu da pista. O corpo da vítima foi encontrado às margens da pista já sem sinais de vida.
Ainda não se sabe o que causou o acidente. A empresa concessionária foi acionada por volta das 8h20. O trânsito precisou ser desviado para a pista marginal no sentido Vitória em um trecho por conta do atendimento. No momento, o tráfego já flui normalmente pela rodovia.
Polícia Civil registrou o caso como capotamento com vítima fatal. O corpo de Adriano foi recolhido e levado até o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

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