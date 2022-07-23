Suspeito de assaltar lanchonete em Colatina é detido pela polícia

Segundo a apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, a ação do criminoso foi rápida. Ele estava armado e chegou a ameaçar uma menina de 11 anos, filha do comerciante que é dono do estabelecimento. Isso aconteceu por volta das 18h. O homem levou mais de R$ 1 mil do caixa. Depois, fugiu andando e se escondeu em um matagal. O dono da lanchonete ainda seguiu o homem por alguns metros.