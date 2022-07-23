Suspeito de assaltar lanchonete em Colatina é detido pela polícia

Um homem de 41 anos, suspeito de ter assaltado uma lanchonete na localidade de Ponte do Pancas, às margens da Rodovia ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi detido pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (22). Moradores da região ajudaram no trabalho da polícia ao reconhecerem o suspeito.
Segundo a apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, a ação do criminoso foi rápida. Ele estava armado e chegou a ameaçar uma menina de 11 anos, filha do comerciante que é dono do estabelecimento. Isso aconteceu por volta das 18h. O homem levou mais de R$ 1 mil do caixa. Depois, fugiu andando e se escondeu em um matagal. O dono da lanchonete ainda seguiu o homem por alguns metros.
O suspeito ficou sem ser visto até por volta das 23h. Ele saiu do matagal em frente a um bar, que fica a um quilômetro da lanchonete. Os moradores identificaram o homem como o mesmo que cometeu o crime horas atrás e pegaram ele com o uso de força. O dinheiro foi recuperado, mas a polícia ainda não encontrou a arma.
Os policiais levaram o suspeito até a Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta sobre o assunto. Quando a resposta for obtida, ela será acrescentada ao texto.