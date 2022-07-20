Vídeo: incêndio atinge casa em Colatina

Um incêndio atingiu uma casa na tarde desta quarta-feira (20), no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estavam altas e emitiam fumaça preta. Imagens do local (vídeo acima) mostram muita fumaça bem próxima a outras residências e pessoas trabalhando no combate ao fogo.
Os Bombeiros informaram que equipes conseguiram extinguir o incêndio. De acordo com a corporação, não houve vítimas e ainda não se sabe o que ocasionou o fogo. Não foi informado quais cômodos foram atingidos e os danos à residência.
Procurada pela reportagem, a Defesa Civil Municipal disse que vai realizar uma vistoria no local.