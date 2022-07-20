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Vídeo: incêndio atinge casa em Colatina

Fogo começou na tarde desta quarta-feira (20), em residência no bairro Carlos Germano Naumann. Segundo os Bombeiros, ainda não se sabe o que ocasionou o fogo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 jul 2022 às 16:40

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 16:40

Um incêndio atingiu uma casa na tarde desta quarta-feira (20), no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estavam altas e emitiam fumaça preta. Imagens do local (vídeo acima) mostram muita fumaça bem próxima a outras residências e pessoas trabalhando no combate ao fogo.
Os Bombeiros informaram que equipes conseguiram extinguir o incêndio. De acordo com a corporação, não houve vítimas e ainda não se sabe o que ocasionou o fogo. Não foi informado quais cômodos foram atingidos e os danos à residência.
ncêndio ocorreu na tarde desta quarta-feira (20), em uma residência no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina.
Incêndio ocorreu na tarde desta quarta-feira (20), em uma residência no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina. Crédito: Leitor | A Gazeta
Procurada pela reportagem, a Defesa Civil Municipal disse que vai realizar uma vistoria no local.

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