Criança é internada na UTI após comer planta "comigo-ninguém-pode" no ES

A criança comeu parte de folhas de "comigo-ninguém-pode" e foi internada na UTI em Cachoeiro Crédito: Divulgação

Atualização Nesta terça-feira (26), o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis de Cachoeiro de Itapemirim descartou a possibilidade de intoxicação da criança pela planta conhecida como comigo-ninguém-pode, como informado por uma conselheira do Conselho Tutelar da cidade à reportagem há uma semana. O diagnóstico apontou que o menino tem um quadro de pneumonia e permanece internado no local. Em nota, o Hifa informou que após exames e avaliações médicas constatou-se que o paciente teve o diagnóstico de pneumonia, estado de mal epiléptico (várias crises convulsivas) e atelectasia (colapso do tecido pulmonar com perda de volume), descartando a hipótese inicial de ter sido intoxicado pela planta ornamental Amoena, mais conhecida como comigo-ninguém-pode.

"comigo-ninguém-pode". O caso foi confirmado pelo Conselho Tutelar, que acompanha a história. Um menino de dois anos foi internado na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , após ter sofrido uma intoxicação por comer parte da planta popularmente conhecida como. O caso foi confirmado pelo Conselho Tutelar, que acompanha a história.

De acordo com a conselheira da regional 1, Lilian Debona, o órgão teve conhecimento do caso após um denúncia anônima, na terça-feira (19). “Recebemos a informação que a criança comeu a planta ‘comigo-ninguém-pode’. Ele deu entrada na segunda à noite no hospital e o estado de saúde é estável, está na UTI. A família acompanha a criança e iremos acompanhar o caso também. Neste momento, a prioridade é a saúde dela”, disse a conselheira.

Após os procedimentos e orientações à família e ao conselho médico, o caso, disse a conselheira, será informado à promotoria de justiça. Outros detalhes do fato, de acordo com Lilian Debona, não serão revelados para preservar a identidade da criança.

A reportagem acionou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , que informou que o hospital contatou o Centro de Informações e Assistência Toxicológica (CIATox) para discussão e avaliação da relação do possível agente tóxico, planta, com o quadro clínico do paciente. O parecer foi encaminhado para o hospital.

Ainda segundo a Sesa, conforme as normativas médicas, não podem divulgar detalhes relacionados a pacientes. As informações são repassadas exclusivamente para as unidades notificadoras, família ou autoridades responsáveis em caso de investigação.

INTOXICAÇÕES

Segundo orientações da Sesa, os pais e responsáveis devem ficar atentos aos sintomas em casos de intoxicação e buscar apoio médico com urgência. O órgão ressalta que crianças, especialmente na faixa etária entre 1 e 4 anos, são extremamente curiosas e tendem a explorar a casa, correndo risco de ingerir algo perigoso.

Muito sono fora do horário habitual, vômito ou diarréia, choro sem causa aparente, dificuldade para respirar, hálito diferente, saliva em excesso, vermelhidão ou palidez da pele ou mesmo desmaios são sintomas de alerta.

De acordo com as recomendações da Sesa, embalagens e pedaços de plantas que eventualmente estiverem perto das crianças podem ser os suspeitos. Além de retirar restos de produtos da boca da criança, deve-se lavar com água e dar um banho na criança com água e sabão. Ao procurar atendimento médico, leve a embalagem do produto, animal, ou parte da planta para facilitar a identificação.

PLANTA VENENOSA

A "comigo-ninguém-pode" (Dieffenbachia seguine) é uma planta muito utilizada em decoração de ambientes, residências, quintais, e pode ser plantada diretamente no solo ou em vasos. Ela apresenta folhas largas, de tons verdes com o centro mais claro.