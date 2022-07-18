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Imunização

Covid-19: Cidades do ES começam a vacinar crianças de 3 anos ou mais

Em Vitória e Cariacica é preciso fazer o agendamento para vacinar os pequenos; em Vila Velha e Serra existe a opção por livre demanda
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 jul 2022 às 19:23

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 19:23

Após a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação da Coronavac em crianças de três a cinco anos, as cidades de VitóriaCariacicaVila Velha e Serra anunciaram a abertura de vagas para essa faixa etária. Nos dois primeiros municípios, a vacinação acontece apenas com agendamento prévio. Confira:

CARIACICA

Na segunda-feira (18), Cariacica já abriu o agendamento, que pode ser feito pelo vacinaeconfia.es.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação dessas crianças será realizada somente nas unidades básicas de saúde, mediante o agendamento. No site, os pais precisam adicionar a criança como dependente.
A reportagem de A Gazeta perguntou a quantidade de vagas para a faixa etária. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

SERRA

A Serra anunciou a abertura de vagas nesta terça-feira (19). No município, há a possibilidade de fazer o agendamento on-line, que abre em todas as segundas e quintas-feiras, nesta página específica da Secretaria Municipal de Saúde. Nesse caso, as vacinas serão aplicadas nas unidades de saúde.
Já no Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames) e no Shopping Montserrat, o atendimento acontece por livre demanda. No Ames, é possível imunizar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18. Já no centro comercial, a vacinação fica disponível aos sábados, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 17h.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha também anunciou o início da vacinação das crianças de três a cinco anos nesta terça-feira (19). Na cidade, a imunização vai acontecer por demanda espontânea (sem agendamento) nas salas de vacina das unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

VITÓRIA

Na Capital, o agendamento abriu nesta terça-feira (19), às 8h. Ao todo, são ofertadas 1.050 vagas para a vacinação dos pequenos. Inicialmente, há opções até a próxima sexta-feira (22).
De acordo com a Semus de Vitória, o agendamento pode ser feito pelo site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online, na opção "Covid: 1ª dose, 2ª dose, reforço e 4ª dose".
As vagas disponibilizadas são para vacinação na Igreja Evangélica Batista de Jardim de Penha (IEBV) e nas unidades de saúde da Praia do Suá, Jardim Camburi, Santo Antônio, Centro de Vitória, Conquista, bairro Do Quadro, Resistência e Santa Martha.

ESTADO TEM 56 MIL DOSES PARA PEQUENOS

Na noite da segunda-feira (18), o governador Renato Casagrande anunciou que o Espírito Santo tem 56 mil doses de vacina destinadas ao público de três a cinco anos. Veja a publicação:
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que o Estado possui 147.740 crianças nesta faixa etária. A imunização dos pequenos é feito em esquema de duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.
"A medida vai ao encontro da autorização da Anvisa para a ampliação do uso da vacina Coronavac em crianças de três a cinco anos de idade no Brasil, exceto para imunossuprimidas. Há ainda, a expectativa de uma normativa do Ministério da Saúde a ser enviada aos Estados", completou a Sesa.

Atualização

19/07/2022 - 3:50
Os municípios de Vila Velha e Serra anunciaram a aberta de vagas para vacinação de crianças de três a cinco anos contra a Covid-19. O texto foi atualizado.

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