Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES registra três mortes e 2.077 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registrou 14.607 mortes e 1.182.518 casos da doença; dados foram atualizados nesta segunda-feira (18) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2022 às 18:32

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 18:32

Nesta segunda-feira (18), o Espírito Santo chegou a 14.607 mortes e 1.182.518 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 2.077 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 135.076
  2. Vila Velha: 132.453
  3. Vitória: 130.259
  4. Cariacica: 91.327
  5. Linhares: 56.544
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 20.932
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.064
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.469
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.543
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.501
Até esta segunda-feira (18), mais de 4,03 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.114.489, com 3.305 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,24% no Estado.

Veja Também

Vila Velha abre vacinação à noite contra Covid-19, gripe e sarampo

Estudo investiga efeitos de vacinas contra Covid na menstruação

Entenda as diferenças entre influenza, coronavírus e resfriado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados