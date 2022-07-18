Covid-19: ES registra três mortes e 2.077 novos casos em 24 horas

Nesta segunda-feira (18), o Espírito Santo chegou a 14.607 mortes e 1.182.518 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 2.077 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 135.076
- Vila Velha: 132.453
- Vitória: 130.259
- Cariacica: 91.327
- Linhares: 56.544
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.932
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.064
- Jardim da Penha (Vitória): 13.469
- Itapuã (Vila Velha): 9.543
- Praia do Canto (Vitória): 9.501
Até esta segunda-feira (18), mais de 4,03 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.114.489, com 3.305 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,24% no Estado.