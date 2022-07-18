Vila Velha abre vacinação à noite contra Covid-19, gripe e sarampo

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai oferecer vacinação no período noturno, das 17h às 20h, nos dias 20 e 21 de julho – quarta e quinta-feira desta semana – para atender as pessoas que, por algum motivo, não conseguem se imunizar durante o dia.
Na quarta-feira (20), as equipes estarão no Titanic (Rua Sete de Setembro, nº 173, no Centro de Vila Velha), e na quinta-feira (21), na UMEF Ofélia Escobar (Rua Ramiro Leal Reis, s/n, no bairro Aribiri).
QUEM PODE SE VACINAR CONTRA A COVID-19
- Pessoas com mais de 5 anos de idade que não tomaram a primeira dose;
- Crianças que tomaram a primeira dose de Coronavac há 28 dias;
- Adolescentes que tomaram a primeira dose de Coronovac há 28 dias;
- Adultos que tomaram a primeira dose de Coronavac há 28 dias, ou Pfizer ou Astrazeneca há 56 dias;
- Adultos de 12 a 59 anos que precisam tomar a dose de reforço e tomaram a segunda dose há 4 meses;
- Idosos, acima de 60 anos, que tomaram a segunda dose há 3 meses;
- Pessoas imunossuprimidas, de 12 a 59 anos, que receberam a primeira, segunda dose, a dose adicional e o primeiro reforço há 4 meses, e precisam tomar a segunda dose de reforço;
- Pessoas imunossuprimidas, com mais de 60 anos, que receberam a primeira, segunda dose e a dose adicional há 3 meses, e precisam tomar o segundo reforço;
- Pessoas de 18 anos a 59 anos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 4 meses e precisam tomar a segunda dose de reforço;
- Idosos com mais de 60 anos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 3 meses e precisam tomar a segunda dose de reforço.
QUEM PODE SE VACINAR CONTRA A INFLUENZA
- Pessoas com mais de 6 meses de idade.
QUEM PODE SE VACINAR CONTRA O SARAMPO
- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;
- Trabalhadores da Saúde.