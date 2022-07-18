Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dois locais

Vila Velha abre vacinação à noite contra Covid-19, gripe e sarampo

Imunização acontecerá nos dias 20 e 21 de julho, quarta e quinta-feira desta semana, das 17h às 20h, sem necessidade de agendamento. Confira os locais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2022 às 17:03

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 17:03

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai oferecer vacinação no período noturno, das 17h às 20h, nos dias 20 e 21 de julho – quarta e quinta-feira desta semana – para atender as pessoas que, por algum motivo, não conseguem se imunizar durante o dia.
A imunização vai contar com doses contra a Covid-19, Influenza e sarampo, e não será necessário agendamento. Os moradores interessados devem apresentar cartão do SUS ou documento de identificação. 
Na quarta-feira (20), as equipes estarão no Titanic (Rua Sete de Setembro, nº 173, no Centro de Vila Velha), e na quinta-feira (21), na UMEF Ofélia Escobar (Rua Ramiro Leal Reis, s/n, no bairro Aribiri). 

QUEM PODE SE VACINAR CONTRA A COVID-19

  • Pessoas com mais de 5 anos de idade que não tomaram a primeira dose;
  • Crianças que tomaram a primeira dose de Coronavac há 28 dias;
  • Adolescentes que tomaram a primeira dose de Coronovac há 28 dias;
  • Adultos que tomaram a primeira dose de Coronavac há 28 dias, ou Pfizer ou Astrazeneca há 56 dias;
  • Adultos de 12 a 59 anos que precisam tomar a dose de reforço e tomaram a segunda dose há 4 meses;
  • Idosos, acima de 60 anos, que tomaram a segunda dose há 3 meses;
  • Pessoas imunossuprimidas, de 12 a 59 anos, que receberam a primeira, segunda dose, a dose adicional e o primeiro reforço há 4 meses, e precisam tomar a segunda dose de reforço;
  • Pessoas imunossuprimidas, com mais de 60 anos, que receberam a primeira, segunda dose e a dose adicional há 3 meses, e precisam tomar o segundo reforço;
  • Pessoas de 18 anos a 59 anos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 4 meses e precisam tomar a segunda dose de reforço;
  • Idosos com mais de 60 anos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 3 meses e precisam tomar a segunda dose de reforço.

QUEM PODE SE VACINAR CONTRA A INFLUENZA

  • Pessoas com mais de 6 meses de idade.

QUEM PODE SE VACINAR CONTRA O SARAMPO

  • Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;
  • Trabalhadores da Saúde.

Veja Também

Vacinação contra sarampo está abaixo da meta, diz Ministério da Saúde

Covid-19: ES libera 4ª dose da vacina para público a partir de 18 anos

Entenda as diferenças entre influenza, coronavírus e resfriado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Sarampo Covid-19 Influenza A
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados