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Incêndio atinge área perto do Cristo Redentor de Mimoso do Sul

Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão no local, de vegetação, combatendo o fogo; ainda não se sabe o que causou as chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2022 às 21:11

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 21:11

Um incêndio atinge a área de vegetação próxima ao Cristo Redentor de Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (18). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal estão no local, combatendo as chamas. Não há informações de vítimas.
De acordo com apuração da equipe da TV Gazeta Sul, que esteve no local, o fogo já foi controlado. No início desta noite, o Corpo de Bombeiros ainda atuava fazendo o trabalho de rescaldo. Até o momento, não se sabe a causa do incêndio.

Chamas atingem área perto do Cristo Redentor de Mimoso do Sul

A Prefeitura de Mimoso do Sul enviou equipes de limpeza urbana e um caminhão pipa para ajudar a apagar as chamas. Pintores que trabalhavam no monumento também estão no local, auxiliando no combate. A estátua estava sendo pintada e, de acordo com o município, o incêndio pode ter danificado o serviço.

Atualização

19/07/2022 - 10:14
Em nota, encaminhada nesta terça-feira (19), o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi enviada e, no local, constatou que o incêndio ocorria em vegetação de capoeira no topo do morro onde está situada a estátua do Cristo Redentor. Primeiramente, os militares iniciaram o combate pelo lado direito do foco, e populares fizeram um desbaste para impedir o desenvolvimento do incêndio. Em seguida, os bombeiros se deslocaram para a base do morro, realizando o combate direto nos demais focos, que se aproximavam das casas. Os militares tiveram apoio da Defesa Civil do município e dos funcionários do carro pipa da Prefeitura. Após 8 horas de atuação, o incêndio foi totalmente extinto e não houve vítimas.

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