Incêndio atinge área perto do Cristo Redentor de Mimoso do Sul

Em nota, encaminhada nesta terça-feira (19), o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi enviada e, no local, constatou que o incêndio ocorria em vegetação de capoeira no topo do morro onde está situada a estátua do Cristo Redentor. Primeiramente, os militares iniciaram o combate pelo lado direito do foco, e populares fizeram um desbaste para impedir o desenvolvimento do incêndio. Em seguida, os bombeiros se deslocaram para a base do morro, realizando o combate direto nos demais focos, que se aproximavam das casas. Os militares tiveram apoio da Defesa Civil do município e dos funcionários do carro pipa da Prefeitura. Após 8 horas de atuação, o incêndio foi totalmente extinto e não houve vítimas.