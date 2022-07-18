Vitória anuncia início da construção de ciclovia na Avenida Rio Branco

Ciclista agora terá o devido espaço na Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a Prefeitura de Vitória, o investimento previsto para a reurbanização e a implantação da ciclovia será de R$ 3,5 milhões.

O secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, explicou que o intervalo entre maio, quando a ordem de serviço foi assinada, e julho foi utilizado pela empresa para compra de materiais e contratação de funcionários.

"O intervalo faz parte da programação. Decidimos começar a intervenção na via em uma época de período escolar. A empresa usou esse intervalo para adquirir materiais e contratar funcionários. Os guarda-corpos, por exemplo, estão 100% comprados" Marcelo de Oliveira - Secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação

Com o início da construção da ciclovia nesta terça-feira, o planejamento da Prefeitura de Vitória está mantido, tanto no valor do investimento quanto no prazo de conclusão.

CANTEIRO MAIOR E ÁRVORES MANTIDAS: VEJA COMO FICARÁ A CICLOVIA

O trecho contemplado será da região da Ponte Ayrton Senna até o cruzamento com a Reta da Penha. A ciclovia será construída no canteiro central da avenida e terá, aproximadamente, um quilômetro de extensão e três metros de largura, além de contar com canteiros e jardins. Haverá semáforos exclusivos para ciclistas e pedestres.

Canteiro ficará maior para construção da ciclovia em Vitória Crédito: Arte | Ângelo Araújo

O canteiro central será ampliado em 40 centímetros, passando para 4,40 metros de largura. As árvores serão mantidas

Cada faixa da ciclovia terá 1,5 m, somando três metros. O restante (1,4 m) servirá de proteção das árvores e intervalo entre bicicletas e veículos



Cada faixa de rolamento da via (para veículos) será reduzida em 10 centímetros, saindo de 3 metros para 2,90 metros



O estacionamento paralelo às calçadas continuará com 2 metros. Não haverá alteração

Postes com luminárias em led serão intercalados a cada 18 metros nas laterais. Nos cruzamentos com as ruas, um conjunto formado por uma faixa de alerta pintada no concreto e semáforos exclusivos para ciclistas e pedestres sinalizarão a travessia, que terá uma rampa nivelando a ciclovia com o leito da via.

Nova ciclovia da avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

A obra será dividida em etapas. A primeira delas terá início no trecho da Avenida Rio Branco que vai da Reta da Penha (altura da Rua Saul Navarro) em direção à Rua Elesbão Linhares. As intervenções serão feitas sempre em trechos de 50 metros, com o trânsito livre de veículos em duas faixas de tráfego nos dois sentidos da via.