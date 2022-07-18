Vitória anuncia início da construção de ciclovia na Avenida Rio Branco

Dois meses após a assinatura da ordem de serviço para a construção da ciclovia na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória, a Prefeitura de Vitória anunciou que vai iniciar as obras no local nesta terça-feira (19). A promessa é que as obras sejam concluídas em maio de 2023 e o objetivo, segundo a administração municipal, é de reurbanizar e favorecer a mobilidade urbana em uma das principais avenidas da Capital.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, o investimento previsto para a reurbanização e a implantação da ciclovia será de R$ 3,5 milhões.
O secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, explicou que o intervalo entre maio, quando a ordem de serviço foi assinada, e julho foi utilizado pela empresa para compra de materiais e contratação de funcionários.
"O intervalo faz parte da programação. Decidimos começar a intervenção na via em uma época de período escolar. A empresa usou esse intervalo para adquirir materiais e contratar funcionários. Os guarda-corpos, por exemplo, estão 100% comprados"
Com o início da construção da ciclovia nesta terça-feira, o planejamento da Prefeitura de Vitória está mantido, tanto no valor do investimento quanto no prazo de conclusão.
CANTEIRO MAIOR E ÁRVORES MANTIDAS: VEJA COMO FICARÁ A CICLOVIA
O trecho contemplado será da região da Ponte Ayrton Senna até o cruzamento com a Reta da Penha. A ciclovia será construída no canteiro central da avenida e terá, aproximadamente, um quilômetro de extensão e três metros de largura, além de contar com canteiros e jardins. Haverá semáforos exclusivos para ciclistas e pedestres.
- O canteiro central será ampliado em 40 centímetros, passando para 4,40 metros de largura. As árvores serão mantidas
- Cada faixa da ciclovia terá 1,5 m, somando três metros. O restante (1,4 m) servirá de proteção das árvores e intervalo entre bicicletas e veículos
- Cada faixa de rolamento da via (para veículos) será reduzida em 10 centímetros, saindo de 3 metros para 2,90 metros
- O estacionamento paralelo às calçadas continuará com 2 metros. Não haverá alteração
Postes com luminárias em led serão intercalados a cada 18 metros nas laterais. Nos cruzamentos com as ruas, um conjunto formado por uma faixa de alerta pintada no concreto e semáforos exclusivos para ciclistas e pedestres sinalizarão a travessia, que terá uma rampa nivelando a ciclovia com o leito da via.
A obra será dividida em etapas. A primeira delas terá início no trecho da Avenida Rio Branco que vai da Reta da Penha (altura da Rua Saul Navarro) em direção à Rua Elesbão Linhares. As intervenções serão feitas sempre em trechos de 50 metros, com o trânsito livre de veículos em duas faixas de tráfego nos dois sentidos da via.
As vagas de estacionamento do trecho em obras serão temporariamente usadas como faixas de tráfego. Portanto, não será possível parar os veículos nesses pontos. As vagas voltarão a ser usadas após as obras.