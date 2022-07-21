Criminosos se passam por clientes e assaltam motéis em Colatina

Fachada de motel assaltado em Colatina Crédito: Wando Fagundes

Dois motéis foram assaltados na noite de quarta-feira (20) em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar , os casos são semelhantes: os suspeitos chegaram aos estabelecimentos e pediram um quarto. Em seguida, anunciaram o crime. Os criminosos levaram dinheiro e roubaram funcionários.

Um dos roubos foi em um motel localizado no bairro Carlos Germano Naumann. Os suspeitos, um casal, pegaram R$ 500,00 e também celulares de funcionários do local durante a ação.

No outro caso, bem parecido, em motel às margens da BR 259 , dois homens anunciaram o assalto, sendo que um deles estava armado. Do caixa, eles subtraíram a quantia de R$ 450,00.

A PM fez buscas, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Apesar de semelhantes, até o momento não existe ligação entre os dois crimes ocorridos na cidade.

OUTROS CRIMES

Nesta semana ocorreram outros crimes de roubo na cidade. Um posto de combustíveis foi alvo de dois criminosos que vieram de moto para abastecer. Na sequência, a dupla efetua o assalto e leva o dinheiro do caixa.

Em uma farmácia, o suspeito mandou um funcionário ficar de joelhos no chão, enquanto ele roubava dinheiro do caixa. Além disso, pegou também R$ 4 mil de um cliente que iria fazer um depósito.

Recentemente, lojas foram arrombadas no município, o que aumenta a sensação de insegurança em Colatina.