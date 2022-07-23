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Lagoa de Jacaraípe

Trio armado expulsa pastora e a mãe dela de carro em assalto na Serra

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (23). A mãe da pastora, que tem 63 anos e já operou uma das pernas, teve dificuldade para sair do carro e foi agredida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2022 às 17:33

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 17:33

Uma pastora e a mãe dela foram assaltadas por três criminosos e expulsas do próprio carro quando saíam de casa, na noite desta sexta-feira (23), em Lagoa de Jacaraípe, na Serra.
A pastora de 33 anos, que preferiu não se identificar, disse em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o veículo estava parado na frente de casa e os assaltantes, dois deles armados, saíram de trás de uma pilha de entulho. 
A mãe da pastora, que tem 63 anos e já operou uma das pernas, teve dificuldade de sair do carro e foi agredida. Enquanto os criminosos tentavam tirar a idosa de dentro do veículo, o marido da pastora saiu da casa com os filhos e todos foram ameaçados. O filho dela, de seis anos, ficou tão assustado que nem conseguiu dormir, segundo a vítima.
Pastora disse que o carro estava parado na frente da casa e os assaltantes, dois deles armados, saíram de trás de uma pilha de entulho Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Os criminosos fugiram com o veículo. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Ainda de acordo com a polícia, nenhum suspeito foi preso e o veículo não consta como recuperado.
Com informações da repórter Daniela Carla da TV Gazeta.

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