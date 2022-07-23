Varíola dos macacos: ES investiga dois novos casos suspeitos da doença

Varíola dos macacos: doença causa erupções na pele Crédito: Shutterstock

No momento, o Espírito Santo acumula um total de oito casos suspeitos notificados: a doença foi confirmada em dois pacientes, descartada em três e há outros três em investigação. Todos são homens, com idades entre 20 e 49 anos.

Segundo a Sesa, um dos novos casos suspeitos tem histórico de viagem recente ao estado do Rio de Janeiro. O outro, apesar de não se enquadrar nas definições de caso suspeito definidas pelo Ministério da Saúde que são histórico de viagem ou contato com caso suspeito ou positivo, teve amostras coletadas para investigação devido aos sintomas apresentados.

Os dois pacientes estão em isolamento e sendo monitorados pela vigilância epidemiológica, que acompanha também os contatos desses pacientes.

De acordo com a pasta, as amostras do primeiro caso relatado já foram coletadas e seguiram para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), para fluxo laboratorial da realização de diagnóstico. As do segundo caso serão coletadas na próxima segunda-feira (25). Após análise no Lacen, todas as amostras serão encaminhadas ao laboratório de referência, no Rio de Janeiro

A Sesa ressalta que o Lacen é capacitado para realizar o teste molecular específico para detecção do vírus da Monkeypox, porém ainda não recebeu os insumos do Ministério da Saúde.

CASOS CONFIRMADOS

Apesar das confirmações, a Sesa informou que os dois pacientes já estão curados e que o período de isolamento havia se encerrado, não trazendo riscos à população.

SINTOMAS E TRANSMISSÃO

A varíola dos macacos foi descoberta na década de 1950, após dois surtos em colônias desses animais, que eram mantidos para pesquisas. Já o primeiro caso humano foi registrado na década de 1970, no Congo, país africano.

São duas variantes principais da doença, a mais grave delas é conhecida como "cepa do Congo", podendo chegar a 10% da mortalidade. Já a outra, denominada popularmente de "cepa da África Ocidental", tem uma taxa de letalidade bem menor, próxima de 1%.