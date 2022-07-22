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Não aceita o término

Homem é preso suspeito de invadir casa e agredir ex-mulher em Piúma

Vítima contou que ele a ameaçou de morte na semana passada, descumprindo medida protetiva; relacionamento já teria terminado há mais de três anos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 jul 2022 às 18:14

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 18:14

Um homem de 33 anos foi preso nesta sexta-feira (22), no bairro Céu Azul, em Piúma, no Sul do Estado, suspeito de lesão corporal grave, violação de domicílio, ameaça, dano e descumprimento de medida protetiva. Os crimes foram praticados no último dia 15, contra a ex-companheira dele, de 35 anos.
De acordo com as informações da Polícia Civil, a mulher contou que o homem invadiu a residência dela durante a madrugada e a agrediu. Além disso, danificou o aparelho celular dela e a ameaçou de morte. Segundo ela, o relacionamento com o suspeito já terminou há mais de três anos.
"A vítima também relatou que, antes do término, ocorrido há mais de três anos, ela conviveu com o suspeito durante cinco anos, tiveram dois filhos e, depois, se separaram. O homem nunca aceitou a separação"
Rosane Cysneiros - Delegada titular da Delegacia de Polícia de Piúma
Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido nessa quinta-feira (21), o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes, onde vai permanecer à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado.

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